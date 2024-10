Estímulos às novas tecnologias: Câmara Setorial da Agroinovação é lançada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

Para ampliar os debates, ações de fomento e inovação no setor agropecuário catarinense, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) oficializou em evento on-line a criação e formação da Câmara Setorial da Agroinovação, aprovada por meio da Resolução nº 02/2024, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural (Cederural). As Câmaras Setoriais são importantes fóruns de discussão entre os diversos elos das cadeias produtivas.

O lançamento contou com representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Epagri, Cidasc, Ufsc, Udesc, Ocesc, Sebrae, Senai, Badesc, BRDE, Fecoagro, Acate, Acafe, Sicoob, Faesc, Fapesc, Embrapa e Fetaesc. A Câmara é constituída de forma paritária entre sociedade civil e governo, com a coordenação da SAR.

Nas Câmaras temáticas são aprofundados os debates sobre as políticas públicas necessárias para o setor. A criação da Câmara Setorial da Agroinovação leva em consideração a necessidade de ampliar os estímulos ao desenvolvimento, a aplicação de tecnologias e processos mais eficientes, sustentáveis e inovadores, com respostas as demandas reais.

De forma conjunta o objetivo é identificar os desafios para impulsionar as práticas agropecuárias de inovação e integrar a colaboração estratégica entre empresas privadas, instituições de pesquisa e órgãos governamentais para promover sinergias que aceleram o progresso tecnológico.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, destaca que Santa Catarina já é um polo tecnológico de referência no Brasil e tem potencial para crescer e expandir para o campo. “Com a criação da Câmara Setorial da Agroinovação vamos juntar os conhecimentos e a extensão das informações e trabalhar fortemente para impulsionar a inovação. Vamos contribuir para expansão e competitividade do agronegócio, auxiliando os agricultores e posicionando o estado como referência em práticas agropecuárias inovadoras e tecnológicas”, afirma.

O coordenador do setor de Coordenação Geral da Articulação para Inovação Agropecuária do Mapa, Cesar Teles, participou do lançamento da Câmara Setorial de Agroinovação e destacou a importante integração das entidades civis e governamentais para impulsionar o setor. “É fundamental fortalecer os elos tecnológicos no estado de Santa Catarina e no Brasil, a fim de ampliar a inovação no campo. Agregar valor, propondo o melhoramento do sinal de internet, qualificação tecnológica, ampliação do conhecimento com o objetivo de gerar renda e facilitar a vida no campo.”

Foto: Reprodução/Secom SC

As Câmaras Temáticas

No total são 31 Câmaras Setoriais aprovadas pela SAR por meio do Cederural: Agroinovação; Alho; Apicultura e Meliponicultura; Arroz; Agroindústria Familiar Rural; Bambu; Bebidas Regionais; Cebola; Certificações de Produtos Agropecuários e Signos Distintivos; Crédito e Seguro Rural; Defesa Vegetal; Erva-Mate; Flores e Plantas Ornamentais; Florestas Plantadas; Fruticultura; Fundiária; Grãos; Leite e Derivados; Mandioca; Olericultura; Ovinocultura e Caprinocultura; Palmeiras Cultivadas; Pecuária de Corte; Plantas Medicinais; Produção Orgânica; Recursos Naturais e Meio Ambiente; Sementes e Mudas; Suínos e Aves; Tabaco; Turismo Rural; Uva e Derivados.

Crédito fotos:Tatiana de Oliveira

