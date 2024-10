Governo altera certificações para cargos do concurso da Educação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), anunciou uma mudança nos requisitos de certificação para os cargos do concurso público destinado ao provimento de vagas na área da educação. A alteração foi oficializada no Edital nº 004 Sead/SEE .

De acordo com a retificação, houve modificações nas exigências de escolaridade e formação para cargos específicos. O cargo de Professor P2 – Braille, agora requer diploma de licenciatura com habilitação ou especialização em Braille, ou ainda formação específica em deficiência visual, com uma carga mínima de 240 horas, emitida por instituição reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação ou equivalente.

Outro cargo alterado foi o de Professor P2 – Educação Especial, que passa a exigir diploma de licenciatura com especialização em áreas da educação especial, como Autismo, Libras, Braille, Altas Habilidades e Deficiência Intelectual, entre outras, devidamente registrado e expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Por fim, para o cargo de Professor P2 – Libras, o novo edital estabelece a necessidade de licenciatura com habilitação em Libras ou especialização na área, além da possibilidade de aceitação de formações específicas que totalizem uma carga mínima de 360 horas.

Essas mudanças foram feitas para garantir que os profissionais selecionados possuam qualificação compatível com as necessidades da educação inclusiva e especializada, reforçando o compromisso do governo estadual com a qualidade do ensino.

