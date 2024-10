Governador participa da abertura oficial do plantio da soja em Júlio Castilhos na sexta-feira (4)

A 14ª Abertura Oficial do Plantio da Soja no Rio Grande do Sul será realizada na sexta-feira (4/10), no município de Júlio de Castilhos, com a presença do governador Eduardo Leite. A solenidade acontecerá às 10h30, no Parque de Exposições Miguel Waihrich Filho.

O evento contará também com a participação do secretário em exercício da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, e demais autoridades.

Aviso de pauta

O quê: Abertura Oficial do Plantio da Soja no Rio Grande do Sul

Quando: sexta-feira (4/10), às 10h30

Onde: Parque de Exposições Miguel Waihrich Filho, em Júlio de Castilhos