Festas religiosas, ecoturismo e feira de inovação: veja o calendário turístico de outubro

Outubro promete movimentar muitos turistas no Paraná por meio de feiras, exposições e festas religiosas, além de programações gastronômicas, esportivas e em meio à natureza. Os eventos fazem parte do calendário da Secretaria estadual do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor –, e juntos têm expectativa de movimentar mais de 200 mil pessoas ao longo do mês, conforme dados dos organizadores.

Para o secretário do Turismo, Márcio Nunes, os eventos e programações turísticas promovem os destinos estaduais em amplos campos de atuação do setor. “Outubro conta com alternativas para os mais variados públicos, sejam eles devotos religiosos, apreciadores da natureza e de práticas esportivas ou entusiastas de feiras”, disse. “Esses turistas movimentam os municípios porque se hospedam em hotéis, comem nos restaurantes, compram artesanatos e compõem um grande fluxo financeiro, aquecendo a economia local”, acrescentou.

Em Itaipulândia, na região Oeste, acontece de 3 a 13 de outubro a XIX Novena em Honra à Nossa Senhora Aparecida. Os dez dias de programação ocorrem no santuário que carrega o nome da padroeira, onde também está localizado monumento em homenagem à Santa, inaugurado no ano 2000, em celebração aos 500 anos do Brasil. A expectativa é que cerca de 90 mil pessoas, entre romeiros, turistas e visitantes de municípios lindeiros marquem presença nas celebrações.

Também exaltando a padroeira, os municípios de Tapejara (região Noroeste) e Londrina (Norte) promovem comemorações no dia 12 deste mês, com expectativa de atraírem, juntas, mais de 43 mil visitantes.

O evento Pesca Mulheres Gigantes, em Icaraíma, município da região Noroeste, acontece às margens do Rio Paraná, no dia 12. Em sua 3ª edição – primeira realizada no Estado – amantes da pesca esportiva se reúnem em uma grande competição, movimentando a economia regional.

Ainda no dia 12, em Marilena, também no Noroeste, acontece a 7ª Edição do Enduro a Pé Caminhada Ecológica. Com percurso de 12 km, a caminhada é uma boa atividade de bem-estar e saúde. Durante o evento também será realizado o 1ª Desafio Belezas Naturais do Porto Maringá, uma experiência esportiva onde atletas e entusiastas atravessam cenários naturais do município, com o propósito de explorar os atrativos turísticos da região. A expectativa é contar com a participação de mais de 250 pessoas.

No Oeste, Foz do Iguaçu recebe de 30 deste mês até 2 de novembro a 21ª edição do Abeta Summit - Congresso Brasileiro de Ecoturismo. O evento, que é promovido desde 2003, é voltado à cadeia produtiva do Turismo de Natureza no Brasil e considerado um dos maiores fóruns de discussões do setor. A expectativa é que mais de 2 mil pessoas, entre empresários, gestores públicos, consultores, acadêmicos, jornalistas, guias e condutores, participem da programação.

EXPOSIÇÕES, NEGÓCIOS E FESTIVAIS– Campo Mourão, no Centro-Oeste, promove a 8ª edição da Empreende Week, de 07 a 10 de outubro. O evento ligado ao segmento do turismo de negócios reúne grandes nomes do empreendedorismo, inovação e tecnologia para a apresentação de painéis, palestras e demais oportunidades de networking. A expectativa é que mais de 15 mil visitantes compareçam ao evento.

No Norte, Arapongas celebra seus 77 anos de emancipação política com a Arapongas Fest, de 9 a 12 de outubro. Os turistas encontrarão shows musicais, apresentações culturais e gastronomia típica. Ali próximo, em Cambira, no Vale do Ivaí, acontece a Expocam, feira que exalta o município e conta com programações para toda a família, entre os dias 18 e 22. A expectativa é que juntos os eventos movimentem mais de 40 mil pessoas.

Na região Oeste, Assis Chateaubriand promove a Expo Assis 2023, entre os dias 17 e 20, enquanto Foz do Iguaçu celebra o Festival Porco Moura, promovendo experiências gastronômicas regionais no dia 19. Voltando ao Noroeste, de 31 deste mês a 3 de novembro, acontece a 6ª edição da Expo Piquiri, que conta com programações culturais, música e gastronomia para o município de Alto Piquiri. Juntos, os eventos devem movimentar mais de 10 mil visitantes.

ANIVERSÁRIOS– Por meio de eventos locais, municípios paranaenses comemoram aniversários e celebram suas emancipações políticas em outubro. No Norte, Jataizinho celebra do dia 10 ao 13, enquanto Santa Mariana comemora de 11 a 13. Bela Vista do Paraíso, na região Norte do Paraná, promove suas comemorações de 18 a 20 deste mês. Enquanto o município de Marilena, na região Noroeste, encerra a lista de aniversariantes com programações nos dias 18 e 19.

PARANÁ FORA DO PAÍS– Em âmbito internacional, o Estado encerrou no dia 1º sua participação na Feira Internacional de Turismo – FIT América Latina, em Buenos Aires, capital da Argentina. Conhecida como uma das maiores feiras mundiais do setor, cerca de 125 mil pessoas tiveram contato com os atrativos estaduais. Confira a repercussão paranaense em terras argentinas clicando AQUI .

Na sequência, o foco no público estrangeiro acontece por meio da Fitpar – Feira Internacional de Turismo do Paraguai, que acontece de 11 a 13 de outubro, em Assunção, capital do país vizinho, um dos principais emissores de turistas estrangeiros ao Paraná. Além de apresentar seus destinos e atrativos ao público e agências latino-americanas, o Viaje Paraná vai levar, por meio de chamamento público, expositores e profissionais que oferecem serviços ligados ao turismo paranaense.

O Estado também marca presença no Prêmio Unav, em São Paulo (SP), nos dias 18 e 19 deste mês. Considerada uma das maiores premiações turísticas brasileiras, diversas operadoras, profissionais, empreendedores e participantes do trade devem ser condecorados em 18 categorias, que avaliam a qualidade dos serviços dentro setor.

Confira abaixo a programação de outubro:

Dias 03 a 13: XIX Novena em Honra a Nossa Aparecida – Itaipulândia

Dias 07 a 10: 8º Empreende Week – Campo Mourão

Dias 09 a 12: Arapongas Fest – Arapongas

Dias 10 a 13: Aniversário do município – Jataizinho

Dias 10 a 13: Fitpar – Assunção (Paraguai)

Dias 11 a 13: Aniversário do município – Santa Mariana

Dia 12: 7º Enduro a Pé Caminhada Ecológica e 1º Desafio Belezas do Porto Maringá – Marilena

Dia 12: Festa da Padroeira – Londrina

Dia 12: 3ª Pesca Mulheres Gigantes - Icaraíma

Dias 12 e 13: Festa da Padroeira – Tapejara

Dias 17 a 20: Expo Assis 2024 – Assis Chateaubriand

Dias 18 e 19: Prêmio Unav– São Paulo (SP)

Dias 18 e 19: Aniversário do município – Marilena

Dias 18 a 20: Aniversário do município – Bela Vista do Paraíso

Dias 18 a 22: Expocam – Cambira

Dia 19: Festival Porco Moura – Foz do Iguaçu

Dias 30 de outubro a 02 de novembro: Abeta Summit – Foz do Iguaçu

Dias 31 de outubro a 03 de novembro: 6ª Expo Piquiri – Alto Piquiri