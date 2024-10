Secretaria de Estado da Fazenda participa de debate sobre questões fiscais com a União, durante Semana Fazendária

A renegociação de dívidas dos estados com a União, os benefícios fiscais na aquisição de automóveis para pessoas com deficiência (PcD), bem como a regulamentação da reforma tributária e o aperfeiçoamento da legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), são temas em debate entre os colegiados nacionais fazendários do país e representantes do governo federal.

A Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) participa da agenda, realizada nessa quarta e quinta-feira, 2 e 3, durante a Semana Fazendária, que acontece no Rio de Janeiro (RJ). Trata-se das reuniões ordinárias do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), bem como do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Equipe técnica da Sefaz do Acre participa de reuniões do Comsefaz e Confaz no RJ. Foto: cedida

A reforma tributária tem sido um significativo avanço da agenda econômica do Brasil nos últimos anos. Estados, municípios e a União têm desempenhado um papel ativo na formulação dos textos dos projetos que regulamentam a proposta.

Atualmente, o projeto de lei detalha a gestão do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e institui o comitê gestor do novo imposto, além de regulamentar o imposto incidente sobre doações e causa mortis (ITCMD).

Evento discute renegociação de dívidas dos estados, benefícios fiscais na aquisição de automóveis para PcD, reforma tributária e outros. Foto: Comsefaz

Outro ponto debatido foi a renegociação das dívidas dos estados, pois o Senado aprovou o projeto de lei complementar 121/2024, que define um novo modelo de renegociação das dívidas dos estados com a União a juros menores e em parcelas de até 30 anos, em 360 parcelas.

A medida abre a possibilidade de os estados transferirem ativos para a União como parte do pagamento e cria exigências de investimento em educação, formação profissional, saneamento, habitação, enfrentamento das mudanças climáticas, transporte e segurança pública como contrapartida.

Sefaz do Acre destaca importância de discussões de alto nível para se obter uma arrecadação forte, com justiça fiscal e equilíbrio. Foto: Comsefaz

“Discutimos diversos aspectos, principalmente da reforma tributária, a questão dos combustíveis, que é uma arrecadação muito relevante para todos os estados. São discussões de alto nível, tanto para alcançarmos soluções tecnológicas, quanto de legislação, para que a gente consiga ter uma arrecadação forte, que suporte os gastos e que ajude o Estado a exercer sua justiça fiscal e uma arrecadação equilibrada”, relata o secretário adjunto da Receita, Clóvis Gomes.

