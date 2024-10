Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais aceita trabalhos científicos até dia 17

Qualidade na produção será um dos temas abordados no Simpósio (Fotos: Aires Mariga / Epagri)

O I Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais está recebendo trabalhos científicos até 17 de outubro. O Simpósio acontece no dia 7 de novembro, em Rio do Sul. A promoção é da Epagri em parceria com outras instituições.

Estão sendo aceitas contribuições científicas originais e inéditas, na forma de resumo simples e relato de caso. Os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail: [email protected]. Confira a q ui os detalhes para envio dos trabalhos.

Cada participante poderá inscrever até dois trabalhos. Cada trabalho poderá ter, no máximo, seis autores. Os trabalhos devem ser submetidos sem os nomes dos autores, para revisão às cegas. O Simpósio vai aceitar a submissão de até 40 resumos simples e relatos de caso, de acordo com a ordem de inscrição.

A comissão técnica científica selecionará quatro trabalhos para apresentação oral. O tempo máximo de apresentação será de 15 minutos. Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos anais eletrônicos do Simpósio.

O I Simpósio Catarinense de Queijos Artesanais acontecerá imediatamente após o II Concurso Estadual de Queijos Artesanais de Santa Catarina , agendado para 6 de novembro. A programação tratará de temas relacionados à qualidade na produção, os avanços do queijo artesanal no Estado e no Brasil, avaliação de queijos, além de mesas redondas com apresentação dos trabalhos inscritos.

Feira de queijos também aceita inscrições até 17/10

Nos dois dias dos eventos acontece ainda a I Feira Catarinense de Queijos Artesanais , que também está com inscrições gratuitas abertas até dia 17 de outubro. Podem participar agroindústrias de laticínios e queijarias localizadas em Santa Catarina.

Para participar da Feira, a agroindústria ou queijaria precisa ter registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) com abrangência na região de Rio do Sul. Ainda poderão participar empresas com registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou no Serviço de Inspeção Federal (SIF/SISBI). Queijos certificados em Santa Catarina com Selo Arte ou Selo Queijo Artesanal também serão aceitos. Para conhecer o regulamento da Feira, bem como fazer a pré-inscrição é só clicar neste link .

Foto: Reprodução/Secom SC

O Concurso, o Simpósio e a Feira acontecem no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), em Rio do Sul. O evento está pautado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

Atendendo a estes objetivos, os eventos visam estimular a produção de alimentos tradicionais e com notoriedade. Esta temática envolve garantir sistemas sustentáveis de produção, bem como promover o crescimento econômico e inclusivo e assegurar padrões de produção e de consumo. Busca ainda desenvolver e fortalecer capacidades científicas e tecnológicas, evoluindo para padrões mais sustentáveis de produção e consumo.