Governo divulga retificação de concurso público da Educação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), anunciou a retificação do Edital nº 001/2024, que rege o concurso público para o provimento de cargos de professores no estado. A alteração ajusta detalhes nas vagas e requisitos, visando garantir a transparência e a qualidade do processo seletivo, mantendo os principais pontos do edital anterior e acrescentando cargos como Professor P2 de Biologia, Braile, Educação Especial e Libras.

Os candidatos devem possuir diploma de graduação em licenciatura devidamente registrado e expedido por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Algumas especializações também são exigidas para áreas específicas, como no caso de Educação Especial e Braile.

A tabela de vagas inclui tanto oportunidades em zonas urbanas quanto rurais, abrangendo diversas cidades do estado, como Acrelândia, Assis Brasil e Brasileia. As provas objetivas estão previstas para o dia 1º de dezembro, e os aprovados serão submetidos a etapas adicionais, como avaliação de títulos e provas práticas, dependendo da área de atuação.

Para cargos que exigem habilidades específicas, como Professor P2 – Libras e Braile, a prova prática será realizada por meio de uma videoaula acompanhada de um plano de aula, ambos a serem enviados por meio da plataforma do Instituto Nosso Rumo. Os candidatos deverão demonstrar suas capacidades de ensino em suas respectivas áreas, com o uso de metodologias e recursos educacionais compatíveis com as exigências do cargo.

O edital reserva um percentual de 5% das vagas para pessoas com deficiência, em conformidade com a legislação vigente. Os candidatos nessa categoria deverão apresentar laudo médico atualizado, atestando a deficiência e informando a necessidade de adaptações durante as provas. Em relação à acessibilidade, cargos como Professor P2 – Educação Especial têm o objetivo de garantir que alunos com necessidades especiais recebam o atendimento educacional adequado.

Inscrições

As inscrições começam se iniciam na quinta-feira, 3, e devem ser realizadas no site do Instituto Nosso Rumo , responsável pela execução do concurso, mediante o pagamento de uma taxa. O prazo final para a submissão das inscrições e a documentação complementar, incluindo laudos médicos para candidatos que solicitarem condições especiais, está detalhado no edital e deve ser respeitado rigorosamente.

The post Governo divulga retificação de concurso público da Educação appeared first on Noticias do Acre .