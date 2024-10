Winter Show: Agrária promove evento para discutir pesquisa agropecuária e tecnologia

A importância da pesquisa para a evolução e revolução na agricultura foi destacada nesta terça-feira (01) na abertura do Winter Show, maior evento técnico de cereais de inverno do Brasil, promovido pela Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (Fapa), um dos braços da Cooperativa Agrária Agroindustrial, em Entre Rios, no município de Guarapuava. Ele é realizado há 21 anos e tem como objetivo a difusão de tecnologias e inovações sobre culturas de inverno, particularmente trigo e cevada.

O Winter Show 2024 é promovido pela Agrária e pela Fundação Agrária Pesquisa Agropecuária (Fapa). Entre os dias 1º e 3 de outubro o público terá contato com 76 empresas expositoras que oferecerão soluções para o agronegócio, além de palestras e cursos. A cooperativa investiu este ano R$ 5 milhões para a pavimentação da rua principal da área de campo e a construção de cincos estandes em alvenaria. Os espaços têm dois pavimentos e comportam banheiros, lounge e sala de reuniões.

A importância da pesquisa agropecuária foi enfatizada pelo secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza. Segundo ele, o Estado tem procurado aumentar os investimentos em pesquisa, mantendo parceria com entidades particulares, incluindo a Fapa. “É um caminho curto da inovação, ciência e tecnologia em prol da modernização, sustentabilidade e competitividade da agricultura", destacou.

De acordo com o secretário, a região no entorno da Agrária não apresenta uma agricultura tão pujante quanto aquela em que há atuação da cooperativa, particularmente em razão do trabalho feito pela Fapa e pelo processo de transferência de tecnologia. “A cooperativa provocou uma revolução na agricultura graças à capacidade de trabalhar a inovação”, disse.

O presidente da Agrária, Adam Stemmer, igualmente salientou que a cooperativa trabalha desde 1951, quando foi criada, tendo como base investimento em pesquisas. “O investimento vem sempre evoluindo, e agora com a agricultura 5.0 e a inteligência artificial demanda cada vez mais agilidade, desenvoltura e ação para dar respostas aos cooperados e ao mercado”, afirmou.

Os investimentos em pesquisa, principalmente com cevada, têm crescido devido à exigência do mercado. A Agrária, em parceria com a empresa alemã Ireks, investe R$ 500 milhões em uma indústria para produzir malte especial, com previsão de produzir cerca de 64 mil toneladas anuais. A nova indústria está sendo levantada ao lado de outra maltaria da Agrária.

Além disso, em junho deste ano foi inaugurada a Maltaria Campos Gerais, em Ponta Grossa, distante cerca de 160 quilômetros de Guarapuava. Com investimento de R$ 1,6 bilhão, ela é fruto de intercooperação entre as cooperativas Agrária, Frísia, Castrolanda, Capal, Bom Jesus e Coopagrícola. A capacidade é para produção de 280 mil toneladas de malte por ano.

CULTURAS DE INVERNO– Beneficiado por seu clima, historicamente o Paraná é grande produtor de culturas de inverno. No ano passado foram cultivados aproximadamente 2,2 milhões de hectares entre aveia branca e preta, azevém, canola, centeio, cevada, trigo, trigo mourisco e triticale.

Foram retirados da terra 4,4 milhões de toneladas de produtos, com destaque para trigo – 3,2 milhões de toneladas; triguilho – 456 mil toneladas; aveias – 439,8 mil toneladas, e cevada – 249 mil toneladas.

As culturas de inverno foram cultivadas comercialmente em 328 municípios paranaenses e alcançaram R$ 4,2 bilhões em Valor Bruto de Produção (VBP). Além disso, o Estado produziu 186,5 mil toneladas de sementes dos produtos invernais.

PRESENÇAS– Participaram da abertura do Winter Show o governador licenciado Ratinho Junior; o secretário do Planejamento, Guto Silva; o diretor de Defesa Agropecuária da Adapar, Manoel Luiz de Azevedo; o gerente de Cadeias Produtivas do IDR-Paraná, Hernani Alves da Silva; o chefe do Departamento de Florestas Plantadas da Seab, Breno Menezes de Campos; o chefe do Departamento de Economia Rural, Marcelo Garrido; o chefe do Núcleo Regional da Seab em Guarapuava, Arthur Bittencourt Filho; o gerente regional do IDR-Paraná, Tiago Pacheco Stadler; a gerente regional da Adapar, Márcia Maria Zago; o superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti; e o presidente do Conselho Curador da Fapa, Bruno Reinhofer.