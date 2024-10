Teve até barreado: Paraná apresenta atrativos turísticos em feira na Argentina

Com um estande de 100 metros quadrados, o Paraná teve uma participação de destaque na edição 2024 da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), maior evento do gênero no continente, que terminou nesta terça-feira (1/10) em Buenos Aires, capital da Argentina. Mais de 125 mil pessoas passaram pelo pavilhão da “La Rural”, a Sociedade Rural portenha, durante os quatro dias da feira.

A Argentina é o segundo país que mais envia turistas estrangeiros ao Paraná: no primeiro semestre desse ano, de acordo com dados da Embratur, foram 139,4 mil visitantes. A próxima parada do Viaje Paraná será na Feira Internacional de Turismo do Paraguai (Fitpar), país que é o líder de envio de turistas ao Paraná, com 219.614 visitantes no primeiro semestre.

A estrutura paranaense foi dividida com os dois principais destinos internacionais do estado, Foz do Iguaçu e Curitiba. Além disso, o Viaje Paraná levou para o estande entes públicos e privados que participaram de um chamamento público, como prefeituras, hotéis e agências de turismo, o mascote da capivara e o chef curitibano Rui Morschel, que preparou o barreado, prato típico do litoral paranaense, e cuca de bala de banana de Antonina.

“Este é um momento marcante para o turismo paranaense, com a maior participação da história do estado em uma feira internacional. No primeiro semestre deste ano já recebemos 100 mil visitantes estrangeiros a mais do que o mesmo período de 2023, e essas ações do Viaje Paraná certamente farão esses números crescerem ainda mais”, disse o secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes.

Para os destinos e empresas que estiveram no evento levadas pelo Viaje Paraná, esta foi uma oportunidade única de mostrar seus produtos, serviços e atrativos para um público internacional. “Um evento excepcional e de total importância, pela troca de contatos e informações que propicia e que no futuro podem se converter em negócios“, comentou Alejandro Boff, organizador da ExpoMotorHome, evento que terá sua oitava edição realizada em novembro no Expotrade, em Pinhais , na Região Metropolitana de Curitiba.

“Para nós que trabalhamos com turismo receptivo, esta oportunidade que o Viaje Paraná nos deu é extremamente importante”, disse Pamela Imme, da Brasul Trips. “Essa união do público com o privado é essencial para vendermos o Paraná. E o estande ficou robusto e muito atraente, muitas pessoas visitando, o que facilita o network”, completou Rafael Maia, da Air Promo.

O presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor e vinculado à Secretaria de Estado do Turismo (Setu), Irapuan Cortes, comemorou o sucesso da participação paranaense no evento. “O Viaje nasceu justamente para poder estimular as empresas de turismo a crescer, fazer negócios e trazer mais visitantes ao Paraná. E a FIT 2024 foi uma verdadeira coroação deste trabalho”.