Epagri vence o prêmio CGE-SC Práticas Inovadoras na categoria Ouvidoria

Para o Controlador Interno e Ouvidor da Epagri, José Pedro Oliveira Rosses, as práticas inovadoras deixaram a Ouvidoria mais eficiente e transparente

A Epagri foi um dos órgãos vencedores do selo Ouro do 1º Prêmio CGE-SC Práticas Inovadoras, divulgado nesta segunda-feira, 30 de setembro. A premiação é uma iniciativa da Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina para reconhecer e disseminar as melhores práticas de controle da gestão pública do Poder Executivo estadual.

O prêmio foi dividido em seis categorias. São elas: controle interno, gestão correcional, governo aberto e transparência (ativa e passiva), integridade e compliance, ouvidoria e qualidade do gasto. As três melhores práticas de cada categoria receberão certificados e selos virtuais Ouro, Prata e Bronze.

“O objetivo do governador Jorginho Mello e da CGE é formar uma rede de boas práticas, incentivando a troca de experiências entre as pastas”, afirma Pedro Waltrick, Controlador-Geral do Estado. Nesta primeira edição, o Prêmio recebeu a inscrição de 37 projetos de 21 órgãos e entidades.

Segundo Waltrick, a avaliação dos julgadores, especialistas em controle, mostrou o bom nível das práticas. “O desempenho é um reflexo da qualidade da gestão pública estadual”. Os requisitos foram: criatividade e inovação; simplicidade e potencial de difusão; recursos utilizados; efetividade; e impacto da prática na organização.

A cerimônia de entrega do prêmio será no dia 23 de outubro, no auditório da Epagri.

Ouvidoria eficiente e transparente

A Epagri concorreu na categoria “Ouvidoria” apresentando as ações de modernização deste setor da Empresa para uma gestão mais eficiente e transparente. De acordo com o Controlador Interno e Ouvidor, José Pedro Oliveira Rosses, a mudança permite que os gestores e usuários monitorem o desempenho da Ouvidoria da Epagri pela internet com mais transparência e de forma clara e concisa. Acesse aqui a página da Ouvidoria da Epagri .

Foto: Reprodução/Secom SC

José Pedro relata que a implementação de práticas inovadoras foi motivada por alguns problemas vislumbrados no setor. Dentre eles estava a falta de clareza dos indicadores sobre as manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação recebidos na Epagri. Outro entrave era a escassez de recursos humanos, o desconhecimento interno das atribuições da Ouvidoria e o tempo necessário para a elaboração de relatórios de gestão de ouvidoria.

“Nosso objetivo foi modernizar a ouvidoria pública, utilizando a tecnologia como aliada. Elaboramos painéis visuais dinâmicos, infográficos em linguagem simples e visual e atualização do site da Ouvidoria. Otimizamos o trabalho do Controlador Interno e Ouvidor; modernizamos a comunicação com o público interno e externo e reduzimos o tempo gasto na elaboração de relatórios de gestão de ouvidoria”, explica José Pedro.

Para essas melhorias, o Controle Interno e Ouvidoria contou com a colaboração e apoio do Departamento Estadual de Planejamento (DEPLAN) e do Departamento Estadual de Marketing e Comunicação (DEMC).

Segundo o presidente da Epagri, Dirceu Leite, as métricas geradas pela Ouvidoria auxiliam a Diretoria Executiva na tomada de decisões para a melhoria dos serviços. “Com certeza as mudanças contribuíram para a modernização da ouvidoria da Epagri para uma gestão mais eficiente e transparente”, afirma Dirceu.

Confira no site do prêmio todos os vencedores.