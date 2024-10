Estado divulga lista preliminar de classificados em projeto de apoio a jovens da agricultura familiar

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (30/9), a classificação preliminar dos inscritos no Programa de Apoio a Projetos Produtivos para Jovens da Agricultura Familiar. A iniciativa faz parte do Programa Agrofamília, lançado pelo governo em julho.

Inicialmente, 244 jovens estão classificados para ingressar no programa. Cada um poderá aderir a um projeto produtivo entre R$ 10.000 e R$ 25.000, com bônus adimplência de 80% no financiamento. O projeto poderá compreender a aquisição de máquinas, equipamentos e insumos para as mais variadas cadeias agropecuárias.

Serão investidos R$ 6 milhões com o propósito de promover a manutenção dos jovens nas propriedades. O programa é destinado para o público entre 15 e 29 anos.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, afirmou que a iniciativa mira o futuro no meio rural. “A liberação de recursos para apoio de projetos produtivos de jovens da agricultura familiar, realizada pelo governador Eduardo Leite, evidencia o intento da atual gestão de desenvolver a produção agropecuária gaúcha e fomentar a sucessão rural no campo”, afirma Covatti.

A partir desta segunda-feira (30/9) há um prazo de dez dias, com data limite em 9 de outubro, para os candidatos apresentarem eventual recurso pelo email [email protected].