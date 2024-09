Oktoberfest de Itapiranga: tradição e cerveja no Oeste Catarinense

Começa neste sábado, 28 de setembro, a 45º edição da Oktoberfest em Itapiranga, no Oeste catarinense. Famosa por ser a primeira festividade inspirada no festival de cerveja alemão de mesmo nome, a Oktoberfest seguirá aberta ao público até 20 de outubro. O evento em Itapiranga marca o começo das festas do mês de outubro em Santa Catarina.

A Oktoberfest em Itapiranga se destaca por sua posição geográfica, às margens do Rio Uruguai, na divisa com o Rio Grande do Sul e Argentina. Por ser a maior festa da Instância de Governança Regional (IGR) Caminhos da Fronteira, acaba, assim, movimentando a economia local e de municípios próximos.

Como pede a tradição da Oktoberfest, a cultura cervejeira também é bem presente no evento, sendo um dos principais atrativos da região. A cervejaria Lassberg, por exemplo, segue a lei Reinheitsgebot, ou lei de pureza alemã, utilizando apenas lúpulo, malte, água pura e levedura para produzir suas cervejas, já premiadas em concursos nacionais.

Para o secretário de Turismo da Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur/SC), Evandro Neiva, “as Festas de Outubro são essenciais para impulsionarmos o turismo na primavera e, consequentemente, nas quatro estações do ano”. Além disso, a Oktoberfest também carrega consigo a memória à história catarinense. Essa proximidade e celebração com diferentes culturas tornam Santa Catarina única para receber turistas nacionais e internacionais.

“O nosso estado pode, e deve, ser vivido e celebrado em todas as estações, com atrativos e festividades para todos os climas e públicos”, reafirma Neiva. Dessa forma, para valorizar as comemorações, o Governo de Santa Catarina criou o calendário das festividades de outubro. Dessa maneira, além de atraírem turistas, as festas também movimentam a economia local e o tráfego de passageiros por vias aéreas e terrestres.

A história da primeira Oktoberfest do país

Considerado o Berço Nacional da Oktoberfest, o primeiro festival do gênero em Itapiranga ocorreu em 1978 e já segue na sua quadragésima quinta edição. Historicamente, os relatos contam que a ideia de realizar a Oktoberfest se deu por um grupo de amigos que decidiram organizar uma festa cultural. Na primeira edição, um trator enfeitado com folhas de coqueiro e flores conduziu o desfile, acompanhado de galeto assado e muita cerveja para os festeiros.

Serviço