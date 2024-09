Setur participa da Feira Internacional de Turismo da América Latina em Buenos Aires

Foto: Divulgação / FIT

A Secretaria do Turismo de Santa Catarina (Setur) participa de mais uma edição da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT 2024). O evento será realizado em Buenos Aires, Argentina, começando neste sábado, 28, e vai até 1º de outubro.

A participação da Setur na FIT 2024 tem como principal objetivo destacar o potencial turístico de Santa Catarina. Também, apresentá-lo como um destino preparado para receber visitantes de todos os locais, sejam do Brasil ou de outros países.

Além disso, a FIT 2024 faz parte do roteiro da Setur durante o Roadshow Dream Santa Catarina, também na Argentina. Durante esta viagem, a Setur conta com 30 parceiros e com apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), bem como da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio/SC).

De acordo com o secretário do Turismo, a presença de Santa Catarina na FIT 2024 é extremamente importante. “O Mercosul é o nosso maior emissor de turistas internacionais e estar lá representa a continuidade e a atualização de Santa Catarina. Temos novos atrativos, a Estação de Verão e a Estação de Inverno, e estamos levando todas as regiões para serem apresentadas ao Mercosul”, explica Neiva.

Ainda, ele reforça o compromisso do estado com os visitantes, as empresas aéreas e com todo o trade. “O número de voos do Mercosul para Navegantes e Florianópolis aumentou muito. Só na Capital catarinense, receberemos 1 milhão de turistas estrangeiros durante o verão de 2024/2025. Assim, buscamos maneiras para oferecer mais opções de equipamentos e destinos no estado”, finaliza.

“Estar participando da FIT é um motivo de muita alegria para Santa Catarina. Estamos tratando diretamente e conhecendo ainda mais o nosso maior mercado de turistas estrangeiros, o argentino. Então, estamos mostrando nossos produtos e vocações turísticas, com um belo estande e com vários coexpositores para apresentar ainda mais para os argentinos o que Santa Catarina tem de melhor. Somos o estado mais seguro do Brasil, com diversas atrações turísticas e queremos que, a cada ano, mais argentinos venham conhecer esse estado de alegria”, afirma a secretária adjunta do Turismo, Catiane Seif.

Sobre a FIT

Reunindo expositores e representantes de diversos países, a FIT não apenas se consolida como um evento para criar conexões e captar novos distribuidores, mas também oferece oportunidades para expandir para mercados emergentes e acompanhar as inovações mais recentes do turismo.

Além de ser uma feira, também funciona como um espaço de encontro, onde se fortalecem as relações profissionais e, consequentemente, se potencializam oportunidades de crescimento no setor turístico.