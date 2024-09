Turismo do Paraná conquista prêmio de excelência em sustentabilidade na ABAV Expo

O Paraná conquistou na noite desta quinta-feira (26) o prêmio “Excelência em Sustentabilidade”, na categoria Gestão de Destinos, na 3ª edição da premiação Excelência Turística Destino Digital, da ABAV Expo 2024. A premiação deste ano enfatizou a sustentabilidade, reconhecendo destinos com excelente desempenho nos quatro pilares do KPI proprietário: índice de sustentabilidade do destino. O KPI refere-se a métricas que ajudam a medir se objetivos estão sendo atingidos.

A conquista do prêmio se deu durante a ABAV Expo Internacional 2024, que acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, considerada a maior feira de turismo da América Latina. São três dias de evento (26 a 28), onde o Paraná, uma vez mais, coloca seus destinos e todas as regiões turísticas em destaque no mercado.

A diretora-geral da secretaria estadual de Turismo, Camila Aragão, foi quem recebeu o troféu, mais um reconhecimento nacional ao desempenho e ao constante crescimento do turismo do Paraná, um dos mais importantes destinos do Brasil. "Enquanto Estado, sentimos orgulho em este prêmio, pois mostra que o comprometimento e trabalho pelo turismo paranaense, em diferentes áreas, tem dado resultado", disse. "Comprova que as políticas públicas, o marketing, a qualificação e as estruturas turísticas têm sido de grande valia ao setor, proporcionado uma excelente experiência aos turistas e fazendo com que eles tenham a vontade de retornar ao Paraná".

A premiação é uma parceria Data Appel com a Almawave do Brasil e homenageia destinos brasileiros que se destacam em desempenho online, reputação e outros quesitos, por meio de uma análise abrangente de avaliações online e feedback dos viajantes.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, destacou a escolha do Estado e a constante preocupação com a sustentabilidade na prática do turismo no Paraná. “O prêmio significa muito para o Paraná. Não só reconhece a nossa performance turística, mas também contempla a nossa atuação responsável, voltada ao crescimento, focando na gestão sustentável, que é fundamental para o êxito do próprio desenvolvimento dos destinos do turismo paranaense”, afirmou.

A Secretaria do Turismo e o Viaje Paraná participam da Expo Abav Internacional 2024 até este sábado (28), apresentando no estande os principais atrativos do Estado. A animação com a figura da “Kapivara”, um dos símbolos do turismo do Paraná (muito procurada para fotos pelos visitantes) e a decoração com imagens da ave gralha-azul no estande paranaense chamam a atenção e ajudam a personalizar o Estado em seu espaço de promoção e divulgação das belezas e atrativos.

A ABAV Expo reúne os principais players do setor e promove a conexão com o grande canal de distribuição do turismo brasileiro: os agentes de viagens. Com o objetivo de internacionalizar a Abav Expo e proporcionar um ambiente propício aos negócios entre os destinos nacionais e compradores internacionais, a Embratur, o Sebrae e a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) levaram à 51ª edição da feira um grupo de 60 convidados de diferentes países. Durante os três dias de evento, eles passam por capacitações, reuniões e rodadas de negócios com os expositores locais.

Durante o evento, a Embratur lançou o Concurso de Melhores Práticas ESG nos Destinos Brasileiros, alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A iniciativa irá premiar as melhores experiências turísticas sustentáveis nas cidades turísticas brasileiras, com ativações de comunicação e marketing por meio de benefícios institucionais e empresariais. A ideia é valorizar e incentivar as iniciativas sustentáveis incorporadas na promoção internacional do Brasil.