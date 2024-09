Dia Mundial do Turismo: Santa Catarina celebra a data com muitas atrações

Foto: Thiago Kauê / Secom

Em 27 de setembro, celebra-se o Dia Mundial do Turismo e o Dia do Turismólogo no Brasil. Em 1970, foi aprovado um projeto de lei que marcava a data em comemoração aos profissionais do turismo. Dez anos depois, em 1980, a Organização Mundial do Turismo (OMT) designou a mesma data para homenagear o turismo. Em Santa Catarina não faltam motivos para celebrar o turismo e os profissionais da área.

Durante todo o ano, há uma gama diversificada do que se fazer em Santa Catarina. O estado oferece atrações de todos os tipos: praia, neve, de festividades a passeios na natureza, gastronomia e muita história.

Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina coloca o turismo em destaque

Desde sua criação no início de 2023, pelo governador Jorginho Mello, a Secretaria do Turismo do Estado (Setur) busca soluções para impulsionar, cada vez mais, o turismo em Santa Catarina. “Nós estamos desenvolvendo as estações cada qual com suas particularidades e qualidades. Assim, nosso propósito é diminuir essa sazonalidade e mostrar que Santa Catarina é completa nas quatro estações”, declara o secretário do Turismo, Evandro Neiva.

Ainda, o secretário parabeniza os turismólogos e os profissionais da área por seus serviços, essenciais para o crescimento e fortalecimento do turismo. “São mais de 52 atividades diretas, mais de 100 atividades indiretas que esses profissionais exercem. Sem dúvida, o turismo é a atividade econômica que mais vai empregar no futuro. Como exemplo, vemos países desenvolvidos sempre investindo no turismo e acreditamos que Santa Catarina tem um grande potencial para atingir patamares de alto nível”, complementou Neiva.

A secretária adjunta do Turismo, Catiane Seif, saúda os profissionais da área e reforça o trabalho constante da Setur em diminuir a sazonalidade. “Parabenizo todos os responsáveis por promover nosso estado. Temos uma vasta variedade de opções de turismo e atrações durante o ano inteiro. Desde a criação da Setur, nós já implementamos a Estação Inverno , realçando as belezas, o clima e as produções que a região tem a oferecer. Também instauramos a Estação Verão, pois o estado tem praias lindíssimas, trilhas e cachoeiras de tirar o fôlego. Mas não esquecemos do Outono e da Primavera, que são épocas recheadas de celebrações, de plantio, colheita, e, lógico, muita gastronomia”, explica Catiane.

Segundo a secretária, “tudo está alinhado com as diretrizes do governador para posicionar Santa Catarina como um destino ideal para todos os tipos de turismo, seja de entretenimento, de aventura, de gastronomia ou cultural”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Opções de todos os tipos

Aos que procuram por praias, a área litorânea de Santa Catarina é extensa e com diversas opções além de Florianópolis e Balneário Camboriú. A exemplo, Imbituba possui duas belas praias, a do Rosa e de Ibiraquera, assim como Garopaba com a praia Ferrugem e a da Barra. Governador Celso Ramos, Bombinhas e Palhoça também são cidades banhadas por mares ideais para se aproveitar o verão.

Já para aqueles que buscam algo mais histórico e, como sugestão, São Francisco do Sul é ideal para expandir o conhecimento sobre Santa Catarina. Foi o primeiro local povoado do estado, em 1649, e a cidade fundada em 1847. Atualmente, há diversos centros, igrejas, ruas e museus que contam a história do município. Outra opção é Laguna, cidade em que nasceu Anita Garibaldi. A casa da heroína faz parte do acervo histórico do município, que também possui muitos museus e edificações tombadas.

Amantes do frio, com toda a certeza, precisam conhecer as belas paisagens da Serra Catarinense e provar a gastronomia marcante da região. Seja em São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra, Urupema e Lages, o turista terá muitas opções de como aproveitar o clima gelado que essas cidades oferecem no inverno, e até mesmo ver neve. Além disso, para atravessar as montanhas da Serra, os visitantes podem contemplar as paisagens curvilíneas e montanhosas da Serra do Rio do Rastro.

Foto: Reprodução/Secom SC

Quem ama flores não pode deixar de conhecer Joinville, a cidade das flores. Durante a primavera, as ruas do município são coloridas de amarelo pelos ipês, o que deixa a visita ainda mais encantadora. Na estação, Joinville oferece a todos o Festival da Primavera , evento regado a comida e muitas flores.