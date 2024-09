Vale dos Dinossauros: Cruzeiro do Oeste recebe título que reforça turismo científico

Cruzeiro do Oeste, localizado na região Noroeste do Paraná, recebeu do governo federal, nesta quarta-feira (25), o título de “Vale Nacional dos Dinossauros”. O reconhecimento, que mostra o potencial do Paraná em turismo científico, se deve a descobertas feitas no município ao longo das últimas décadas, que resultaram na criação de sítios paleontológicos, museu e outros atrativos turísticos relacionados às espécies pré-históricas locais. Um exemplo é o Vespersaurus Paranaenses, primeiro dinossauro escavado no Estado , revelado em meados de 2019.

Por meio da Lei N° 14.985 , publicada no Diário Oficial da União, o município passa a ostentar o título e ser reconhecido por sua importância científica, turística e arqueológica no País.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o reconhecimento serve como mais um canal de divulgação do Estado e promoção dos atrativos paranaenses. "Com esse título, mais pessoas passam a conhecer Cruzeiro do Oeste, sobretudo estudiosos e pesquisadores, que se interessam por nosso patrimônio se chegam ao Paraná como turistas”, disse.

"Esses viajantes, atraídos pela peculiaridade do município, se hospedam em hotéis, abastecem em postos de gasolina, se alimentam em restaurantes, compram artesanatos de comunidades locais e movimentam a economia do Estado como um todo. Isso faz a cadeia produtiva do turismo funcionar, gerando emprego, renda e novas oportunidades à população por meio dos atrativos”, completou.

POTENCIAL– O município conta com relevantes sítios paleontológicos desde a década de 1970, com achados submetidos a análises e estudos em renomadas instituições brasileiras e internacionais. Além do primeiro dinossauro paranaense, diversas outras descobertas foram feitas em escavações na cidade, como fósseis de pterossauros, esqueletos, pegadas de diferentes espécies, resquícios vegetais e vestígios de outros animais pré-históricos.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia de Cruzeiro do Oeste, Francielle Carvalho, o título não traz apenas visibilidade à região, mas também promove o potencial do Paraná em diferentes campos. "Hoje temos um centro de pesquisa especializado em paleontologia e estamos mirando a estruturação do primeiro curso de paleontólogos do Brasil. O título nos ajuda a divulgar ao mundo nosso potencial e promover o turismo por meio de nossos patrimônios", enfatizou.

TURISMO CIENTÍFICO– Segundo a turismóloga e coordenadora de Gestão e Sustentabilidade da Secretaria de Estado do Turismo, Anna Vargas, o segmento pode ser definido como uma atividade que produz conhecimento de diversas áreas por meio da experiência turística. Ela abrange pesquisadores, estudantes e pessoas que buscam aprofundar seus conhecimentos explorando contextos históricos, naturais ou urbanos, com práticas laboratoriais, estudos de campo e intercâmbios feitos em destinos com algum potencial ou interesse de estudo.

"Viagens com foco na busca de conhecimento ou pesquisa dentro de um contexto geográfico já acontecem há muitos anos e este segmento tem uma grande importância para o desenvolvimento da atividade turística paranaense. No caso de Cruzeiro do Oeste, é possível observar que as escavações se tornaram, a partir da prática da pesquisa, um novo indutor de viajantes, e na sequência conseguiram também ser aproveitadas como atividades de lazer e entretenimento", contextualizou.

ROTEIROS– Para além dos sítios e escavações do município, Cruzeiro do Oeste também aposta na fama de seus atrativos pré-históricos com diferentes programações e roteiros, como o popular Museu de Paleontologia. Importante atrativo para o turismo regional, o local foi criado com objetivo de ser o epicentro da transformação do município na "Terra dos Dinossauros", reunindo os principais achados desde o começo das escavações.

Vanda Aparecida Bueno, diretora do Museu de Paleontologia municipal, ressalta a importância do reconhecimento. "O título de Vale Nacional dos Dinossauros enriquece o trabalho que vem sendo realizado por meio de pesquisas e divulgações científicas há décadas. Estamos felizes e orgulhosos com esse reconhecimento", disse.

O município também realiza edições do evento Vale dos Dinossauros, uma exposição fixa que conta com réplicas animatrônicas, ambientes ornamentados e demais aspectos temáticos que apresentam de maneira lúdica o potencial e os achados paleontológicos do local.