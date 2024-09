Setur apresenta potencial turístico de Santa Catarina em roadshow na Argentina

Começa nesta quarta-feira, 25 de setembro, o Roadshow Dream Santa Catarina com destino à Argentina. Ao longo de 15 dias, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), ao lado de representantes de Instâncias de Governança Regional (IGRs) e empresários catarinenses, passará por quatro cidades: Buenos Aires, Rosário, Córdoba e Santa Fé. A ideia é promover os destinos e empreendimentos turísticos catarinenses. A ação é realizada pela Setur em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio/SC) como parte da estratégia do Governo de Santa Catarina para promoção turística do estado.

Segundo a secretária adjunta da Setur, Catiane Seif, “a América do Sul é atualmente nosso maior emissor de turistas, e é fundamental continuar cultivando esse laço para mantermos Santa Catarina como um destino de excelência para esses mercados.” Para isso, o formato do roadshow, com apresentações imersivas e interativas, visa destacar a gastronomia, cultura e atrações únicas do estado catarinense. Estima-se que cerca de 200 agentes e operadores de turismo locais participem das rodadas de capacitação.

A fim de explorar a potencialidade do turismo catarinense, a Setur também está promovendo outras ações igualmente estratégicas de forma simultânea. “Estamos realizando um roadshow que destaca alguns dos principais destinos turísticos de Santa Catarina, passando por quatro cidades estratégicas: Rosário, Santa Fé, Buenos Aires e Córdoba. Além de participarmos da Feira Internacional de Turismo, a maior da América Latina, teremos rodadas de negócios e apresentações desses destinos para operadores de viagem e agências”, reforça Catiane.

Na estrada até o dia 9 de outubro, os viajantes do roadshow realizam a viagem já em tom de promoção turística do estado. O ônibus da empresa Planalto Transportes está adesivado com imagens turísticas e elementos da marca de turismo de Santa Catarina. Essa ação se assemelha ao roadshow realizado em dezembro de 2023 .

O que é um roadshow e como ele impulsiona o turismo catarinense?

O principal objetivo de um roadshow é promover destinos e empreendimentos turísticos catarinenses na Argentina. Assim, por meio de apresentações imersivas, o roadshow destaca a gastronomia, cultura e atrações de Santa Catarina para profissionais do turismo.

Esse formato de capacitação facilita para que o encontro seja proveitoso para ambas as partes. Ademais, estimula trocas produtivas por meio de rodadas de negócios no formato speed meeting e espaços dedicados ao networking. O roadshow permite que os operadores turísticos e agentes locais façam conexão direta com os promotores dos destinos. Nesse caso, com a Setur, os representantes das IGRs e os empresários catarinenses que estarão presentes na ação.