Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira recebe visita técnica do grupo vencedor do Procedimento de Manifestação de Interesse

Foto: Divulgação / SETUR

A Secretaria do Turismo de Santa Catarina (Setur) acompanhou o grupo vencedor do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) em uma visita técnica, realizada na última segunda-feira, 23, ao Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras. O objetivo foi dar continuidade aos estudos de viabilidade para a concessão do espaço à iniciativa privada. O consórcio SPIn é formado pelas empresas Vallya, Rodrigues, Antunes e Plantar Ideias.

A visita contou com a presença de Vitor Amuri Antunes, do Grupo SPIn, e Felipe Nogueira Stracci, da Plantar Ideias. Representando o Governo de Santa Catarina , estavam Paulo Ramos (SCPar), Débora Müller (SEF), Diego Cordeiro, Douglas Viana, Fernanda Dal Bosco e José Hipólito da Silva (SETUR/SC), que acompanharam o andamento dos trabalhos e discutiram os próximos passos.

Atualmente, a gestão do Centro de Eventos é da Secretaria de Estado do Turismo. O prazo para a entrega do projeto de concessão é 24 de outubro de 2024.

Sobre o Centro de Eventos

Inaugurado em 2016, o Centro de Eventos Gov. Luiz Henrique da Silveira fica em Canasvieiras, no Norte da Ilha. O espaço abrange 17 mil m² de área construída. Além disso, oferece dois auditórios, 5 mil m² para feiras, com duas praças de alimentação e quatro salas multiuso. Assim, ele pode acomodar até 8 mil pessoas. Também, possui um estacionamento que disponibiliza 770 vagas, com 8 para pessoas com deficiência e 96 para motos. O Centro de Eventos está em uma região turística vibrante, cercado por uma rede hoteleira bem estruturada. Essa infraestrutura atrai visitantes de todo o Brasil e do exterior, especialmente da Argentina, Uruguai e Paraguai.