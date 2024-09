Série de animação que conta história de Santa Catarina é lançada em Florianópolis

Foto: Divulgação

Prestigiando a produção sobre o estado catarinense, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) participou do lançamento da série Passado da Hora – História de Santa Catarina. O evento foi realizado nesta segunda-feira, 23, no auditório do Sapiens Parque, em Florianópolis. Além disso, o lançamento incluiu a exibição de alguns episódios da animação, acompanhada de depoimentos e momentos de interação entre os produtores e o público.

A animação Passado da Hora – História de Santa Catarina não apenas resgata, mas também conta a história do estado de maneira lúdica e acessível. Dessa forma, a produção homenageia a cultura catarinense, evidenciando, assim, como a animação e a educação podem unir tradição e novas tecnologias, além de inovar nas narrativas.

Estiveram presentes apenas convidados, entre eles o secretário do Turismo, Evandro Neiva, representando a Setur na divulgação da série. Segundo o secretário, a animação se destaca porque moderniza o conhecimento e o torna acessível para todas as idades. “O evento foi muito interessante e a produção é surpreendente. Ver a história e, consequentemente, o turismo catarinense serem retratados no áudio visual demonstra a importância de continuarmos a incentivar e investir nessas áreas”, completa Neiva.

Sobre a série

Isadora, uma curiosa menina de 12 anos, vê sua vida mudar completamente quando uma coruja, mensageira da deusa Athena, aparece misteriosamente em seu armário. A ave revela uma pequena portinha que Isadora jamais havia percebido. Ao atravessar essa passagem secreta, ela é levada para o museu encantado “Passado da Hora”, um local mágico onde as paredes escondem segredos e os corredores transportam para diferentes momentos da história de Santa Catarina.

A série conta com 6 episódios de 13 minutos e mais 30 pílulas de 1 minuto sobre pontos turísticos, personalidades e curiosidades catarinenses. A série está sendo lançada no canal Animaflix do Youtube e ficará disponível para distribuição em canais televisivos educacionais, universitários e comunitários do estado.

A série foi produzida através do Edital de Chamada Pública da Fundação Catarinense de Cultura, pelo Programa de Incentivo à Cultura – PIC, lei do Mecenato Estadual SC 17942/2020 CC Decreto 1269/21, do governo de Santa Catarina. Com incentivo das empresas Havan, Tigre, Urbano Alimentos, Bella Janela, Dimas, Unitermi, Tirol, Uatt?, Karsten, Oxford e Cottonbaby. Além disso, a produção também foi beneficiada pelo edital de complementação pelo Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Paulo Gustavo 2023.

Sobre a Animaking

Criada há 24 anos, a Animaking é um estúdio de animação brasileiro com sede em Florianópolis. A equipe do estúdio atua em todas as etapas da produção, desde o roteiro até a animação final.

Com o objetivo de produzir conteúdo relevante e inovador para o mercado global, a Animaking já conquistou diversos prêmios com curtas-metragens e séries de animação originais em 2D e 3D. Entre os destaques, encontramos o longa-metragem “Minhocas”, que foi coproduzido com a FOX, Glaz e Globo Filmes, e distribuído em mais de 30 países.