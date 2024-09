Amanrasa entrega quadriciclos restaurados para reforçar segurança em Búzios

Na sexta-feira (14), a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) realizou a entrega de dois quadriciclos restaurados à 5ª Companhia de Polícia Militar de Búzios. Os veículos, essenciais para o patrulhamento nas praias do município e em áreas de difícil acesso, foram consertados pela associação em um gesto de colaboração com as autoridades de segurança pública.

A cerimônia de entrega aconteceu na sede da 5ª Companhia e contou com a presença da comandante do 25° BPM, Cel Andréia, e o tenente Sandro, comandante da unidade, além de membros da equipe policial. Representando a Amanrasa, Ernani Camões, diretor da comissão de segurança, destacou o esforço contínuo da associação para garantir mais segurança e tranquilidade à população de Manguinhos e Rasa.

“Temos muito à agradecer à comandante Andréia e ao tenente Sandro, pelo empenho em atender toda a comunidade e zelar pela segurança em Búzios. Reforçamos também o compromisso da Associação em colaborar”, disse, na ocasião, o diretor da comissão de segurança da Amanrasa, Ernani Camões.

A parceria entre a Amanrasa e a Polícia Militar vem sendo fortalecida ao longo do tempo, com iniciativas voltadas à melhoria da segurança pública na região. A restauração dos quadriciclos é mais uma ação concreta neste sentido, reforçando o compromisso da associação com à qualidade de vida dos moradores e a preservação da ordem nas praias de Búzios.

“Em nome da Polícia Militar agradeço a Amanrasa pela iniciativa. A segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas não impede que a sociedade civil participe. Que essa iniciativa aqui em Búzios contagie o restante da região”, expressou a comandante Andreia.