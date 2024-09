Náutico, religioso e sobre rodas: Paraná participa de eventos e mostra versatilidade no turismo

Em setembro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial –, participou de eventos focados em recortes turísticos variados. Marcando presença em programações relacionadas ao turismo náutico, religioso e sobre rodas, o objetivo é mostrar aos turistas, empresários e profissionais do trade que o Paraná conta com atrativos qualificados em diferentes áreas do setor.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, ao participar dos eventos, o Estado reforça sua posição enquanto destino versátil. “O turismo é um lugar com uma história bem contada, com um serviço bem prestado, com estrutura e divulgação. Temos atrativos e potenciais únicos dentro de todos os recortes turísticos”, disse.

“Quando marcamos presença em eventos de diferentes segmentos, temos a oportunidade de levar ao público específico um pouco mais dos atrativos e serviços referentes a cada um desses nichos turísticos aqui no Paraná, movimentando o setor”, completou Nunes.

NÁUTICO– O Estado participou da Boat Show, em São Paulo (SP), que teve início no dia 19 e terminou nesta terça-feira (24). Em sua 27° edição, o evento manteve o status de “maior salão náutico do Brasil” e a previsão é que gere uma movimentação financeira próxima de R$ 500 milhões em negócios.

A Secretaria estadual do Turismo convidou empresários e expositores ligados ao turismo náutico para apresentarem seus serviços ao público – estimado em mais de 38 mil visitantes. O foco foi divulgar a qualidade do Estado no segmento, não se limitando apenas ao Litoral, mas apresentando também os potenciais das praias de água doce encontradas em municípios como Porto Rico, localizado na região Noroeste, às margens dos rios Paraná e Paranapanema.

André Cabral, da empresa parnanguara Cabral Náutica, relata a sua satisfação em participar da Boat Show com o Estado. “É importante esse convite feito às empresas paranaenses deste segmento, porque encontramos aqui o público e o nicho específico que vai se interessar pelo nosso serviço. Ao mesmo tempo, conseguimos divulgar o potencial que o turismo do Paraná tem nessa área e os atrativos estaduais, como a nossa Baía de Paranaguá, uma das maiores do Brasil e ideal para navegação”, disse.

Os dias de evento também foram marcados por negociações, palestras e lançamentos relacionados ao mundo da navegação. Outro destaque estadual foi o projeto de reativação do Canal do Varadouro , entre os litorais do Paraná e de São Paulo, apresentado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no 9º Congresso Internacional Náutica.

RELIGIOSO– No sábado (21), a Setu participou do 8º Simpósio de Turismo Religioso, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Com 150 inscritos, o evento aconteceu no Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, uma das paradas oficiais da Rota do Rosário – roteiro que compila os principais atrativos ligados à religiosidade, atravessando 12 municípios das regiões dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro.

Em sua oitava edição o evento reuniu dezenas de lideranças religiosas, gestores públicos e da iniciativa privada, além de profissionais das Instâncias de Governanças Regionais (IGRs), responsáveis por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência.

“Enquanto Estado, é importante nos envolvermos neste segmento que atrai muitos viajantes. Eventos como este trazem à tona discussões relevantes que acontecem dentro das regiões, sobretudo no aspecto do turismo religioso, porque a fé também é um atrativo turístico e cultural paranaense”, disse Alessandra de Paula Xavier, turismóloga da Secretaria.

Um dos temas abordados durante o encontro foi o fortalecimento do turismo religioso, aliado a iniciativas sustentáveis de promoção. Organizações participantes também assinaram um termo de cooperação, com propósito de realizar um curso de capacitação para agentes receptivos atuarem na Rota do Rosário.

SOBRE RODAS– O Turismo do Estado marcou presença na quinta etapa do Campeonato Paranaense de Rally, que aconteceu no sábado e domingo (21 e 22), em Pato Branco, na região Sudoeste. O evento, que contou com a parceria da Secretaria de Estado do Esporte (SEES) e apoio do Viaje Paraná, faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza , criados de forma pioneira pelo Governo do Estado, com objetivo de unir o turismo, a prática esportiva e a preservação ambiental.

Por meio de um estande, a participação no campeonato também teve como objetivo fomentar a realização de mais eventos dessa modalidade dentro do Estado. É o que afirma o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes. “O segmento sobre rodas vem recebendo cada vez mais destaque no país por conta da movimentação financeira gerada, sendo responsável também por atrair muitos visitantes a municípios que, por vezes, não contam com tantos pontos turísticos”, disse.

“Isso faz parte do nosso trabalho na promoção comercial do turismo paranaense, atraindo os grandes eventos, captando turistas e mostrando às grandes operadoras que o Estado tem atrativos em todos os segmentos turísticos”, completou Cortes.

Neste ano, o Viaje Paraná já participou de outros eventos com foco na promoção deste segmento, como o 37º Rally da Graciosa. Considerada uma das provas mais antigas do País, o evento atraiu cerca de 6 mil pessoas aos municípios litorâneos de Antonina e Morretes, além de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Tanto turistas quanto competidores movimentaram a economia local durante os dias de prova, se hospedando em hotéis, frequentando restaurantes e comprando itens de vendedores locais.