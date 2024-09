Setur promove turismo catarinense em feiras do setor e em roadshow na Argentina

Santa Catarina estará representada em importantes eventos internacionais e nacional do turismo. A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) estará presente em duas feiras, ABAV e FIT, e em umRoadShow.A participação da Setur é parte de um esforço contínuo para promover o estado como um destino turístico de destaque.

O primeiro evento é oRoadshow Dream Santa Catarina,entre os dias 25 de setembro a 9 de outubro na Argentina, nas cidades de Buenos Aires, Rosário, Córdoba e Santa Fé. Simultaneamente, entre os dias 26 e 28 de setembro, uma parte da comitiva da Setur participará da exposição da Associação Brasileira de Agência de Viagens (ABAV) de 2024, em Brasília. Logo após, a equipe da Setur estará em Buenos Aires, Argentina, na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT) 2024, que ocorre entre os dias 28 de setembro a 1º de outubro.

Além disso, a Setur ainda contará com coexpositores de diversos atrativos catarinenses que apresentarão a diversidade de belezas e atividades que existem em Santa Catarina.

Sobre oRoadshow DreamSanta Catarina

ORoadshowbusca promover destinos e empreendimentos turísticos catarinenses na Argentina. Dessa forma, levando a essência de cada local diretamente aos profissionais do turismo através de apresentações que destacam a gastronomia, cultura e atrações de Santa Catarina.

O quê? RoadShow Dream Santa Catarina

RoadShow Dream Santa Catarina Onde? Buenos Aires, Rosário, Córdoba e Santa Fé, Argentina

Buenos Aires, Rosário, Córdoba e Santa Fé, Argentina Quando?De 25 de setembro a 9 de outubro

Sobre a ABAV

A ABAV é a maior entidade representativa dos interesses das agências de viagem no Brasil, e sua missão fundamental é fomentar o desenvolvimento do turismo nacional e defender os interesses da indústria do turismo e de seus associados. Portanto, Santa Catarina se une a esse compromisso em busca de um futuro brilhante para o turismo do estado.

O quê? Associação Brasileira de Agência de Viagens

Associação Brasileira de Agência de Viagens Onde? Brasília

Brasília Quando?26 a 28 de setembro

Sobre a FIT

A FIT é um dos eventos mais importantes do turismo na América Latina, reunindo expositores e representantes de mais de 45 países. Assim, o evento oferece uma oportunidade única para promover destinos turísticos. Além disso, possibilita o estabelecimento de conexões estratégicas no mercado internacional de turismo.