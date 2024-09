MIT aprova novo teste de proficiência em inglês

A Pearson, empresa mundial de aprendizagem ao longo da vida, obteve novo reconhecimento para o Teste de Proficiência em Inglês Acadêmico – ou PTE Academic, na nomenclatura em inglês. Com efeito imediato, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, reconheceu o PTE para admissões de graduação.

O MIT se junta a mais de 3.500 universidades e instituições em todo o mundo que utilizam o PTE como prova de proficiência em inglês. Com 3.465 alunos internacionais, o MIT é uma instituição classificada em terceiro lugar no Times Higher Education World University Rankings deste ano.

O teste PTE combina experiência humana com a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) para fornecer um teste de proficiência em inglês imparcial e preciso. Os exames são feitos em um computador e estão disponíveis em mais de 475 centros de teste em todo o mundo. A avaliação é dividida em três partes: fala e escrita, que leva entre 54 a 67 minutos para ser concluída; leitura, com tempo de 30 minutos e escuta, com o mesmo período de 30 minutos.

A Pearson usa algoritmos baseados em dezenas de milhares de pontos de dados do mundo real para pontuar cada teste. Isso permite igualar a expertise e a precisão de um examinador humano, mas com a exatidão, consistência e objetividade que somente o aprendizado de máquina pode alcançar.

Shileen Costain, diretora sênior de Relações Globais, declarou: “Estamos entusiasmados que o MIT tenha reconhecido o valor e a precisão do PTE Academic para suas admissões de graduação”.

Esse reconhecimento do MIT segue a aprovação recente do Canadian Nurse Regulators Collaborative (CNRC), que recomendou o PTE Academic como um teste aceito para enfermeiros treinados internacionalmente que se inscrevem para registro no Canadá.