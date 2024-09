Estação das Flores: saiba como aproveitar a Primavera em Santa Catarina

Foto: Ricardo Wolffenbuttel/ Arquivo / Secom

A primavera no Hemisfério Sul começa neste domingo, 22. Em Santa Catarina, a estação é marcada por muitas flores e festividades culturais, sendo o destino perfeito para os turistas que buscam paisagens deslumbrantes. A primavera vai até o dia 21 de dezembro deste ano.

O estado catarinense celebra a primavera com as festas típicas. A exemplo da Oktoberfest, em Blumenau, a Fenarreco, em Brusque, e a Tirolerfest, em Treze Tílias. Aos viajantes que preferem estar em contato com a natureza, a temporada é perfeita para explorar as trilhas, rios e apreciar vistas com o céu ainda mais azul.

Conheça a Capital das Flores em Santa Catarina

Joinville, na região do Caminho dos Príncipes, é conhecida como a Cidade das Flores por carregar traços de colonização alemã, suíça e norueguesa – que possuíam a tradição de cultivar flores nos jardins. Além das inúmeras mudas espalhadas pelas ruas, a cidade também abriga a Festa das Flores de Joinville, considerada patrimônio imaterial do município. Neste ano, a festividade chega em sua octogésima quarta edição entre os dias 12 e 17 de novembro e transformará a cidade num grande jardim florido.

Descubra a Primavera em Pomerode no Alles Park

O parque de Pomerode celebra a chegada da estação anualmente com o Festival da Primavera, já em sua terceira edição. A festividade está acontecendo neste fim de semana, 21 e 22 de setembro, e inclui uma programação repleta de arte, dança e música. Durante esses dias, o Alles Park está tematicamente decorado com flores, borboletas e fitas coloridas a fim de ressaltar as cores e beleza da estação.