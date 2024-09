Com expansão náutica em Santa Catarina, Setur participa do São Paulo Boat Show 2024

Foto: Divulgação

Com o objetivo de investir cada vez mais no mercado marítimo no estado, a Secretaria do Turismo (Setur) participa da 27ª edição do São Paulo Boat Show. O maior evento náutico da América Latina começou nesta quinta-feira, 19, e acontecerá até o dia 24 de setembro, na São Paulo Expo. O evento reúne grandes nomes do setor e garante uma experiência única com palestras, apresentações e lançamentos de embarcações.

O São Paulo Boat Show 2024 tem como objetivo proporcionar que diferentes fabricantes, distribuidores, clientes e empresas possam apresentar e conferir as novidades do mercado náutico. Também, o evento conta com exposições, atrações aquáticas e desfiles de moda. Durante os seis dias de evento, 120 marcas exibirão suas embarcações, motores, equipamentos, acessórios e serviços náuticos.

De acordo com o secretário do Turismo, Evandro Neiva, Santa Catarina está crescendo anualmente no mercado náutico e hoje representa 70% dos estaleiros de embarcações de lazer do Brasil. “O estado se destaca na sua mão de obra e na logística, o que mostra a nossa força e as nossas relações com o mercado marítimo. Assim, estamos investindo nesse mercado que gera tantos empregos e traz resultados positivos para o estado. Com isso, Santa Catarina tem se destacado em diversos eventos náuticos. Também, estamos desenvolvendo novas marinas e píeres , a exemplo de Penha e São Francisco do Sul”, finaliza o secretário.

Eventos como o São Paulo Boat Show são essenciais para Santa Catarina que, no verão de 2023/2024, fez a sua a maior temporada de embarcações recebidas. Já para a mesma temporada em 2024/2025, o estado terá um novo número recorde de paradas de cruzeiros.