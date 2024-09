Mais 855 agentes de viagens são capacitados sobre os atrativos turísticos do Paraná

O Governo do Estado participou em setembro de mais uma série de eventos com foco em capacitar agentes de viagem, de diversas regiões do Brasil, sobre os atrativos turísticos do Paraná. Ao todo, 855 profissionais passaram por capacitações realizadas pelo Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria do Turismo (Setu), em eventos promovidos por operadoras do setor. Eles se juntam aos mais de 6 mil profissionais já impactados desde o começo do ano, por meio de outras 19 encontros.

O objetivo é que, por meio desses encontros, os profissionais estejam preparados para apresentar e comercializar os atrativos paranaenses no mercado do turismo, incluindo o Estado dentro dos roteiros de grandes operadoras.

“Pensamos nos agentes de viagem e nas operadoras como os principais responsáveis por divulgar e comercializar os destinos turísticos do Brasil e do mundo”, explicou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes. “Assim, apostamos na importância e relevância desses profissionais e serviços, na divulgação do Paraná como destino turístico”, diz. “Esses encontros têm sido muito relevantes, com apelo comercial, posicionando o Estado na prateleira de cima do turismo”.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, o trabalho desempenhado pelo órgão de promoção reforça outras ações realizadas pelo governo estadual. “Estamos trabalhando em conjunto com o setor paranaense, em diferentes áreas de atuação, mas todos em grande sintonia. O turismo é feito dessa forma, uma grande união de agentes do setor público, da iniciativa privada, do empresariado e de todos que trabalham em prol desta atividade no Paraná”, disse.

SETEMBRO– Os encontros começaram em Itupeva, no interior de São Paulo, que recebeu entre os dias 12 e 15 o Festival de Viagens. Por lá, cerca de 200 agentes de viagens foram capacitados sobre as opções turísticas paranaenses. O Festival tem como foco a venda de pacotes de viagem a preço promocional, reunindo operadoras de turismo, agentes de viagem e público final para realização de um grande feirão, com comercialização de pacotes a preços acessíveis.

Em Curitiba, na sexta-feira (13), mais 25 profissionais ligados ao setor participaram de encontros promovidos pelo Viaje Paraná. Na sequência, eles partiram ao novo roteiro da Schultz Operadora, na modalidade Famtour – quando agentes de viagens e profissionais do trade são convidados a viajar e conhecer de perto os atrativos turísticos de um destino.

O roteiro, chamado “Cruzando Planaltos” parte de Curitiba e segue até Foz do Iguaçu, na região Oeste paranaense, com paradas em diversos municípios ao longo do trajeto.

Também no interior paulista, em Atibaia, o Viaje Paraná participou, entre os dias 15 a 18, do Mega Fam, evento promovido pela EHTL Viagens, uma das mais importantes operadoras do segmento turístico brasileiro. A operadora reuniu cerca de 500 agentes de viagens de todo o Brasil que, além das capacitações a respeito dos atrativos estaduais, tiveram um grande networking com profissionais paranaenses.

Em Bauru (SP), no dia 18, o Viaje Paraná participou do evento “Agente Tá On”, da operadora Azul Viagens. Cerca de 80 profissionais de vários municípios paulistas – próximos da divisa com o Paraná e com fácil acesso rodoviário – passaram por capacitação.

No mesmo dia, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, representantes do Viaje Paraná estiveram presentes no encontro com 50 profissionais no evento “Amigo Agente”, da operadora turística CVC.

FUNDAMENTAL– Para além das campanhas de marketing, apresentar as opções locais aos agentes de viagens e operadoras é uma etapa fundamental na promoção do turismo estadual, segundo o diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, Marcelo Martini.

“A divulgação na grande mídia e nos veículos de massa não é o suficiente. O que realmente define se o cliente vai escolher o Estado como destino são os agentes de viagens, responsáveis por esse intermédio. Com esses profissionais capacitados, conhecendo bem os atrativos paranaenses, teremos um grande fluxo de turistas que vão enxergar o Paraná como destino turístico”, afirmou.

REUNIÕES– O Viaje Paraná também realizou nesta semana uma série de encontros com grandes operadoras de turismo em São Paulo. Equipes do órgão visitaram as sedes da CVC, Viagens Promo, EHTL, Trend e MSC Cruzeiros, com o objetivo de alinhar ações futuras das empresas no Paraná, como convenções, famtours e capacitações.

“Quando um agente de viagem conhece pessoalmente o destino, ele vende muito melhor. Por isso, a intenção é trazer ao Paraná o maior número possível de agentes de todo o Brasil e também do Exterior em 2025. Essas parcerias com as operadoras são fundamentais”, disse Eduardo Aguiar, diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná.