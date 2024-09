Diversos indicadores apontam bom momento do turismo do Paraná

Apresentar os produtos turísticos do Paraná ao Brasil e exterior tem sido a prioridade do Governo do Estado ao longo da atual gestão. O reflexo pode ser observado em diversos indicadores relacionados ao setor, como na chegada de estrangeiros ao Paraná. No primeiro semestre deste ano, o estado teve o 2º maior crescimento na recepção de turistas estrangeiros no País , com mais de 507 mil viajantes chegando ao estado entre janeiro e junho 2024.

Os resultados foram destacados durante entrevista do diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor e vinculado à Secretaria de Estado do Turismo (Setu) –, Irapuan Cortes, no telejornal Paraná em Pauta, da TV Paraná Turismo, nesta terça-feira (17).

“O que nos deixa mais feliz nesse resultado é que cada turista estrangeiro tem um ticket médio de mil dólares, ou seja, estamos falando de 100 milhões de dólares que foram investidos na economia do Paraná, gerando um grande deslocamento de PIB”, afirmou. “Isso também é reflexo dos novos voos internacionais diretos, ligando o estado a importantes destinos na América Latina, como Santiago, no Chile e em outros destinos”, completou.

Cortes ressalta que esses números passam pela participação do órgão em grandes feiras do turismo. “Estivemos em 19 feiras internacionais ligadas ao setor, buscando atrair este público ao Paraná. Focamos muito na América do Sul, entendendo que os nossos principais turistas estrangeiros são sul-americanos, por isso estivemos no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Peru e no Paraguai, em busca justamente de promover o Paraná”, disse.

O diretor-presidente também citou que a temporada de Cruzeiros da MSC em Paranaguá foi fundamental para a captação dos viajantes estrangeiros, passando pelo Litoral paranaense e consumindo produtos e serviços ligados ao setor, movimentando a economia local.

“A temporada de 2023/ 2024 foi maravilhosa, com mais de 24 mil turistas estrangeiros passando por Paranaguá , ao longo de 16 paradas”, disse. “Estive recentemente ao lado do secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, em reuniões e congressos com grandes operadoras , buscando justamente apresentar o nosso potencial e apresentar o Paraná como essa opção viável às grandes companhias”.

CAPACITAÇÕES–O Viaje Paraná tem realizado ao longo do ano uma série de capacitações com agentes de viagens e profissionais do trade turístico , inserindo os atrativos do Paraná dentro dos roteiros de grandes operadoras. “Temos um grande foco na capacitação de profissionais do setor, porque além de opções e atrativos, o turista precisa ser bem recepcionado quando chega aqui no Paraná. Estamos capacitando profissionais em nível nacional e internacional, com mais de 6 mil agentes de viagens capacitados em eventos de grande alcance”, comentou.

SEGMENTAÇÃO– Durante a entrevista, Cortes também ressaltou o trabalho do Viaje Paraná dentro das segmentações turísticas, com divisões que trabalham com os segmentos de turismo religioso, sobre rodas, cultural, gastronômico, sol e praia, aventura, ecoturismo, rural, náutico, de negócios/eventos e de bem-estar e saúde.

“Temos operadoras trabalhando com atrativos em todo o estado, por isso a importância de desenvolver todos os segmentos turísticos, já que o Paraná tem potencial em todas as frentes. Aqui no estado nós temos, por exemplo, a Rota 01 – primeira rota de motociclismo das Américas – um caminho ligado ao turismo sobre rodas mais antigo que a popular Rota 66, que atravessa os Estados Unidos”, disse.

