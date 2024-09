Brasil Beer Cup 2024: Florianópolis sedia o maior concurso de cervejas da América Latina

Cervejarias de todo o mundo participarão do maior concurso técnico internacional de cervejas da América Latina, o Brasil Beer Cup (BBC). A quinta edição da BBC será realizada entre os dias 23 e 27 de setembro no Centro de Eventos do Sesc Cacupé, em Florianópolis.

Desse modo, o evento celebra o que há de melhor nas cervejas artesanais e na produção de bebidas tradicionais de nosso país. A programação inclui desde a revelação dos vencedores até oportunidades de interação com profissionais que têm contribuído para moldar e impulsionar a indústria de bebidas nacionais. O julgamento, apenas para convidados e imprensa, será entre 23 e 26 de setembro. Já a premiação, aberta ao público mediante compra de ingresso, acontece em 27 de setembro.

De acordo com a diretora técnica do BBC, Amanda Reitenbach, o evento conta com um corpo de jurados com mais de 80 especialistas brasileiros e estrangeiros. “Todos têm formação técnica apurada e experiência neste tipo de avaliação no Brasil e no exterior. Além das premiações que reconhecem quem já faz um trabalho de excelência, entendemos que nosso papel também é oferecer caminhos para a melhoria de todos os produtos inscritos”, complementa.

Segundo o secretário do Turismo, Evandro Neiva, o BBC é muito importante para promoção do turismo cervejeiro, que vem ganhando muita força em Santa Catarina. “Além disso, gera um movimento econômico, pois traz pessoas de diversos cantos do estado, do Brasil e até estrangeiros para Santa Catarina”. Ainda, Neiva reforça a presença da cultura cervejeira no estado catarinense, sendo destaque em diversas comemorações. “Nós já temos cervejas de qualidade ímpar, e eventos como a Beer Cup promovem ainda mais nossos produto e mercado”, finaliza.

O BBC é o primeiro concurso de cervejas que adota a equidade de gênero no painel de jurados, com 50% das vagas preenchidas por mulheres. Além dos estilos premiados com ouro, prata e bronze, o BBC também tem outros prêmios. São eles: Cervejas do Ano, Bebidas do Ano, Cervejarias do Ano, Cervejeiro e Cervejeira do Ano e as Top 50 Cervejas de 2024. A metodologia de cada uma das premiações está no edital.

Novidades do Brasil Beer Cup 2024

Uma da as novidades deste ano é a inclusão da análise de três bebidas: sidra, hidromel e kombucha.

Outro destaque é a inserção de dois novos estilos, a Chica Contemporânea (estilo que leva malte de milho) e a Manipueira Selvagem (que usa o líquido extraído da prensagem da mandioca para produção de farinha).

De acordo com Amanda, o objetivo é a valorização dos movimentos para formação de uma escola cervejeira brasileira. “Foi assim que a Catharina Sour se tornou um estilo consolidado e reproduzido em diversos países e sabemos que isso pode acontecer com mais estes exemplos”, exemplifica Amanda.

:: Para mais informações, clique aqui para visitar o site oficial da Beer Cup