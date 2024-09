Paraná leva seus principais atrativos turísticos à feiras nacionais e internacionais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná - órgão de promoção comercial do turismo - participa em setembro de três eventos que promovem a marca e o nome dos atrativos turísticos estaduais dentro e fora do Brasil. Por meio de estandes, o Paraná será representado em diferentes segmentos do turismo, posicionando o Estado como destino em destaque.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, a participação nas feiras faz parte da estratégia estadual de promoção do turismo em mercados consolidados. "Essas feiras são grandes vitrines do turismo nacional e mundial. Um estado como o Paraná, recheado de opções qualificadas, precisa estar presente nesses eventos que, dentro de seus segmentos, ajudam a alavancar ainda mais nossos atrativos ao público final, ou seja, os turistas", disse.

INTERNACIONAL -No estrangeiro, o Paraná estará presente na Feira Internacional do Turismo (FIT) em Buenos Aires (Argentina), levando expositores locais para que apresentem seus produtos e serviços típicos do estado ao público internacional. A feira acontece entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, e tem como foco o trade do turismo, agentes de viagens e profissionais do segmento, gerando um networking entre os destinos participantes. A expectativa é de que mais de 87 mil pessoas – público geral da última edição – entrem em contato com os atrativos paranaenses neste ano.

TURISMO NÁUTICO -Dentro do país, o Estado participa do São Paulo Boat Show, evento do segmento de turismo náutico, de 19 a 24 deste mês.

Em sua 27° edição, o evento mantem o status de "maior salão náutico do Brasil". Com expectativa de atrair mais de 38 mil visitantes e gerar mais de R$ 500 milhões em negócios - números da última edição, os sete dias de evento devem ser marcados por negociações, palestras e lançamentos relacionados ao segmento.

O Estado tem como objetivo apresentar o Paraná como destino turístico de qualidade aos entusiastas do segmento náutico e oportunizar a geração de negócios.

Aproveitando o fato de o Paraná ter a terceira maior malha náutica do país, com quase metade de todas as embarcações sendo voltadas à prestação de serviços turísticos, foram convidados empreendedores estaduais do setor para participarem do estande, mostrando seus produtos e atrativos.

Simultâneo ao evento, acontece o Congresso Internacional Náutica, que em 2024 chega em sua 9ª edição e visa promover discussões para prefeitos, secretários de turismo e agentes do setor que buscam fomentar suas regiões através da atividade. Neste ano o evento contará com palestrantes de destaque, como o Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, o Secretário de Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, o Diretor de Turismo da Itaipu Parquetec, Yuri Benites, e o Presidente do Grupo Náutica, Ernani Pacionirk.

TURISMO DE NEGÓCIOS -Em Brasília, de 25 a 27 de setembro, acontece a 51ª edição da ABAV Expo. O evento é focado na geração de negócios, fortalecimento de marca e destino, capacitações e serve como vitrine para lançamentos e novidades.

Realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), a feira é uma grande vitrine do setor, que apresenta as tendências e novidades do turismo, além de proporcionar networking e capacitações para profissionais e agências de viagens. O evento ocupará os pisos 1, 3 e 4 do CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), totalizando 33.525 metros quadrados de área.

O Paraná participará do evento, levando alguns de seus principais atrativos para o imenso público que participará da considerada maior feira de turismo da América Latina.