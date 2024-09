Governo publica resultado final da prova objetiva do Detran

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), divulgou o resultado final da prova objetiva do concurso público para cargos de nível superior, conforme o Edital nº 010/2024.

Os candidatos que atingiram as notas mínimas exigidas pelo edital foram classificados para as próximas fases do certame. A lista completa, organizada por município, já está disponível para consulta pública.

A prova objetiva, que contou com a possibilidade de recursos, selecionou centenas de candidatos para vagas como assistente de trânsito, entre outros cargos no Detran-AC. Agora, os classificados devem se preparar para as próximas etapas do concurso, que incluem avaliações práticas e análise de títulos, quando aplicável. A convocação para a prova de títulos será divulgada em 18 de setembro, pelo Instituto AOCP .

Os candidatos podem consultar individualmente as respostas aos recursos interpostos contra o resultado da prova objetiva por meio do link disponibilizado no site www.institutoaocp.org.br , na aba “ Links “. As respostas estarão disponíveis até o dia 27 de setembro.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato diretamente com o Instituto AOCP, organizador do concurso, pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília).

