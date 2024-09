Voo direto entre Pato Branco e Campinas começou a operar nesta segunda-feira

O Paraná ganhou mais um voo direto para o estado de São Paulo. A Azul realizou nesta segunda-feira (16) o voo inaugural entre Campinas, maior cidade do interior paulista, e Pato Branco, no Sudoeste paranaense. Com cinco operações semanais, a nova rota representa um marco importante para o desenvolvimento do Sudoeste, ampliando as oportunidades de negócios e lazer para os passageiros.

A operação entre as duas cidades será de segunda a sexta-feira. De Campinas, o voo parte às 13h20, com desembarque em Pato Branco às 15h05. No sentido inverso, o avião decola da cidade paranaense às 15h35, e chega ao Aeroporto de Viracopos às 17h20. A rota é operada pelo modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros.

O secretário de Estado do Turismo, Márcio Nunes, afirma que o novo voo entre Pato Branco e Campinas confirma que o Paraná vem se consolidando não apenas como destino não só de lazer, mas também de negócios. “O turismo do Paraná está crescendo muito acima da média nacional e é fundamental ampliar cada vez mais nossa malha aeroviária para poder receber mais – e melhor – os visitantes”, afirma o secretário.

“Conquistamos nesse ano novos voos internacionais diretos no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e agora essa nova linha conectando Pato Branco a Campinas é um grande impulso para trazer mais turistas e negócios ao Sudoeste do estado, gerando emprego e renda”, conclui Nunes.

Para o gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, Vitor Silva, o voo vai fortalecer o desenvolvimento da Região Sudoeste. "Estamos muito entusiasmados em concretizar essa nova conexão entre Campinas e Pato Branco. Esse voo não só facilita a mobilidade entre as regiões, mas também fortalece o desenvolvimento econômico do Sudoeste paranaense, que se destaca como um importante polo de tecnologia e educação", ressalta.

OUTROS VOOS– Além da recém-inaugurada rota Campinas-Pato Branco, a cidade no Sudoeste do Paraná conta com quatro voos semanais da Azul para Curitiba. As decolagens ocorrem aos domingos, terças, quintas e sábados, em aeronaves ATR 72-600, partindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, às 11h50, com pouso em Pato Branco às 13h05. No sentido inverso, os voos saem de Pato Branco às 13h35, chegando à capital às 14h40.

INVESTIMENTO– O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou em dezembro do ano passado a revitalização do Aeroporto Regional de Pato Branco. O investimento de R$ 48 milhões vai construir um novo terminal de passageiros no aeroporto. Mais moderno, o terminal de passageiros terá 643 metros quadrados, com capacidade para 180 passageiros simultâneos. As obras vão ampliar a capacidade logística da região, melhorando tanto o transporte de passageiros como o de cargas.