Casa da Memória: turistas ganham nova atração cultural em Morretes, no Litoral

O município de Morretes, no Litoral, um dos mais antigos do Paraná, ganhou reforço nas suas atrações turísticas com a abertura da Casa da Memória Éric J. Hunzicker, que fica dentro da Estação Ferroviária, importante ponto de visitação da cidade. A inauguração do espaço contou com a presença de representantes das secretarias estaduais do Turismo e da Cultura, comunidade e turistas.

Viabilizado pela Serra Verde Express, que administra o transporte de passageiros na centenária ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá, o espaço da Casa da memória foi totalmente reformado e busca preservar os vários recortes da história de Morretes com painéis ilustrativos, retratando personalidades da região, aspectos culturais e a evolução da linha férrea, grande ferramenta comercial e forte atrativo turístico do município.

O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, afirma que o local vai agregar muito na experiência dos visitantes de Morretes. “O turismo é um serviço bem prestado e uma história bem contada. Sem a preservação das histórias do Paraná, o turismo fica desqualificado. Por isso, é de extrema importância ter mais lugares como este, que ressaltam a cultura e tornam os nossos municípios ainda mais interessantes”, disse.

Para Luciana Casagrande Pereira, secretária estadual da Cultura, a Casa da Memória Éric J. Hunzicker é mais do que um espaço de preservação histórica e valorização da cultura. É um elo entre o presente e o passado de Morretes. "Iniciativas como essa, somadas ao excelente trabalho já realizado pela Serra Verde Express, são fundamentais para fortalecer a identidade cultural local, proporcionando aos turistas e moradores a oportunidade de se reconectar com suas raízes", afirmou.

"O Governo do Paraná e a Secretaria da Cultura apoiam com entusiasmo projetos que preservam nossa história, porque a cultura é uma das principais forças para o desenvolvimento humano e social das comunidades". disse.

CICLOS– Todos os ciclos econômicos de Morretes, como a mineração e exploração do ouro, da erva-mate e da madeira, estão expostos de maneira explicativa aos visitantes. Os painéis também apresentam os pontos turísticos da cidade, a história do Barreado – prato típico do Litoral e das comunidades caiçaras, além de curiosidades sobre a região.

Segundo Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express, é um orgulho poder proporcionar à comunidade e aos visitantes um local onde a história é contada de forma detalhada. “Este é um projeto que representa não apenas a preservação da história de Morretes, mas também a valorização de suas raízes culturais e ferroviárias”, disse.

TURISMO CULTURAL– O acervo da Casa da Memória contou com a curadoria do historiador Éric Joubert Hunzicker, cidadão que dá nome ao espaço. Conhecido por seu profundo envolvimento com a cidade, o escritor, pesquisador e professor dedicou sua vida à comunidade local, o que lhe rendeu em 2003 o título de Cidadão Honorário de Morretes.

Segundo o próprio Éric, que também já trabalhou nos Conselhos de Cultura e Turismo locais, a expectativa é que o espaço agregue uma nova experiência aos roteiros de viajantes que, agora, têm uma base mais visual de informações históricas e culturais sobre o município.

“Até então, boa parte das pessoas que desembarcavam por aqui acabavam não conhecendo a história e cultura do local. Muitos sabem apenas que estão em Morretes, que os restaurantes servem o barreado, mas nada muito além. Essa é a primeira e única casa da memória do município, e ela não poderia estar em outro ponto tão emblemático da cidade quanto a Estação Ferroviária”, disse.