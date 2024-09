Dia Nacional da Cachaça: Santa Catarina tem tradição e excelência na produção

Foto: Divulgação / Setur

O Dia Nacional da Cachaça é comemorado no dia 13 de setembro. A celebração da bebida destilada, exclusiva do Brasil, não é apenas pelo seu sabor, mas também pela sua história que remonta a época de colonização portuguesa. Em Santa Catarina, o município de Luiz Alves foi decretado, em 2018, a Capital Catarinense da Cachaça e representa uma das inúmeras cidades onde a bebida é destaque como produto gastronômico.

Assim, no estado, a produção da cachaça começou em 1.738 e fortaleceu as tradições e a economia local. A bebida é obtida por meio da fermentação do caldo de cana e pode ser envelhecida a fim de suavizar a acidez, enriquecer a cor e intensificar o sabor.

Conheça as características da cachaça catarinense

Santa Catarina possui uma diversidade de fatores que influenciam no sabor da cachaça. De acordo com o Relatório de inteligência do SEBRAE/SC , a qualidade da bebida catarinense pode ser explicada por quatro causas: variedade climática e de solo; a herança cultural; o rigor técnico e fitossanitário e a tradição no armazenamento.

Essa junção de fatores faz com que Santa Catarina produza cachaças com perfis sensoriais distintos, visto que a extensão territorial somada à diversidade climática da Serra ao Litoral influenciam no produto.

Outra condição que favorece a singularidade do destilado catarinense é a pluralidade cultural. A forte imigração alemã, portugueses, italianos e a presença dos próprios indígenas nativos fizeram com que a cachaça catarinense se desenvolvesse com tradições e técnicas de fermentação de destilação únicas. Além disso, Santa Catarina foi pioneira na cultura do uso de barris de carvalho para armazenar a bebida.

As cachaças catarinenses premiadas

Santa Catarina possui 73 empresas ativas produtoras de cachaça, de acordo com dados do Sebrae/SC, espalhadas de leste a oeste no território. Aos amantes da experiência gastronômica, é possível incluir no roteiro de viagem uma parada em alguma das cachaçarias catarinenses premiadas.

A exemplo de Lauro Mueller e a cachaça Cafundó da Serra, destaque do Spirits Selection 2020 realizado em Bruxelas, cuja aguardente produzida pela Família Godinho remonta aos anos 1989 e traz a tradição familiar. Mais ao sul do estado, em Olsen, a Cachaçaria Orben ganhou fama internacional com a Cachaça do Conde.

Em Gaspar, a Cachaçaria Moendão, vinculada à família Schmitt, atua no ramo da produção da bebida desde 1890 e utiliza barris de carvalho no processo de envelhecimento, além de frutas que somam um aroma e sabor diferenciados.

Na região de Encantos do Sul, em Pedras Grandes, fica a Cachaçaria Imigrante, também premiada em Bruxelas em 2020. E no município de Luís Alves, os turistas podem visitar diversos alambiques, com destaque especial para dois reconhecidos mundialmente: o Alambique Bylaardt e a Destilaria Rech.