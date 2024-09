Inside the Star: Paraná será 2º estado com experiência turística na fábrica da Heineken

O Paraná vai ganhar um novo atrativo turístico a partir do dia 10 de outubro: a Heineken vai abrir o processo cervejeiro da fábrica de Ponta Grossa com a inauguração do Inside the Star, experiência de marca corporativa da companhia. A cervejaria do Paraná, que possui a maior produção de cerveja Heineken e Heineken 0.0 da companhia no Brasil, agora também será a segunda cervejaria do grupo a oferecer ao público uma experiência aberta para visitação, cujo foco é gerar conexão com os consumidores por meio de uma imersão no processo.

O anúncio foi feito no evento que marcou a finalização da expansão da empresa , após um investimento de R$ 1,5 bilhão, que contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Localizada na Av. Tocantins, 199, bairro Cara Cara, a nova experiência contará com um tour em que serão apresentados aos participantes os detalhes sobre a história da companhia, as curiosidades sobre as marcas que fazem parte do portfólio de alcoólicos e não alcoólicos, os projetos de sustentabilidade realizados e os processos e ingredientes que permeiam a produção de suas cervejas.

Além disso, o tour contará também com uma visitação à cervejaria e um bar pensado especialmente para que os visitantes tenham um momento para degustação de bebidas, tudo isso em um ambiente “instagramável” e interativo. Ao todo, foram investidos mais de R$ 7 milhões para a realização do projeto.

“É devolver um pouco para Ponta Grossa tudo aquilo que ela já deu para a gente e para o Paraná, como mão de obra de qualidade, gente que quer trabalhar, que quer se desenvolver, então resolvemos entregar esse presente, que é o Inside The Star”, o CEO da Heineken do Brasil, Mauricio Giamellaro.

Inaugurada em 2020, a primeira unidade da experiência do Inside the Star está localizado na cervejaria de Jacareí (SP).

A abertura para o público será realizada no dia 10 de outubro, mas a venda de ingressos tem início já a partir do dia 20 de setembro, pelo site Inside The Star .

Serviço:

Heineken Inside the Star – Ponta Grossa

Endereço: Av. Tocantins, 199 - Cara Cara, Ponta Grossa - PR

Informações: www.insidethestar.com.br

O Inside the Star possui conteúdo direcionado ao público adulto. Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.