Festas de outubro: Setur participa de apresentação da 37ª Fenarreco e reforça importância das celebrações para SC

Foto: Divulgação / Fenarreco

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) participou do jantar de apresentação da 37ª edição da Fenarreco, a Festa Nacional do Marreco, em Brusque, nesta segunda-feira, 9. O secretário do Turismo, Evandro Neiva, integrou a comitiva que contou com a realeza, mascotes, imprensa e autoridades do trade.

O evento de lançamento reforça a importância da comemoração como um dos principais catalisadores do turismo catarinense durante outubro. “A Fenarreco movimenta e fortalece o turismo de Santa Catarina. Além disso, a festa celebra a imigração alemã, tão importante dentro da nossa cultura, e reforça a potência catarinense como um estado repleto de celebrações durante outubro”, destacou o secretário.

Conheça os detalhes da 37ª Fenarreco

A maior festa de Brusque será realizada entre os dias 10 e 20 de outubro. O evento, gratuito, contará com uma programação com o melhor da gastronomia e bebidas típicas alemã, bandas germânicas e danças folclóricas. Além do atrativo gastronômico, a Fenarreco também terá brincadeiras típicas, como o chope em metro, corrida do tamanco, serra-serrador e corrida do saco. Tudo isso durante mais de doze horas de festa diárias ao longo de dez dias.

Ainda, a 37ª edição da Fenarreco contará com a Fenarreco da Melhor Idade, a Fenarreco Mirim, com a escolha da Realeza Mirim e a da Realeza Adulta. Clique aqui para mais informações.

Conheça a tradição da Fenarreco

A Festa Nacional do Marreco surgiu em 1985 com a intenção de ser um complemento à Oktoberfest. Após 39 anos, a Fenarreco integra as festas de outubro e é reconhecida nacionalmente como uma das principais do calendário cultural do Vale do Itajaí.

Inicialmente, a festa seria para divulgar o pato recheado, prato típico da cozinha alemã e característico da cidade que carrega a cultura germânica em sua história. No entanto, o sucesso da primeira edição foi tão estrondoso que, a partir daquele momento, a cidade se viu com um evento consolidado e turístico.