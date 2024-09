Paraná leva empresas do turismo para a feira FIT América Latina, em Buenos Aires

O Governo do Paraná levará empresas do segmento turístico para oferecer seus produtos e serviços no estande do Viaje Paraná na Feira Internacional do Turismo (FIT), em Buenos Aires, capital da Argentina. O evento, um dos maiores do gênero no continente, acontece entre 28 de setembro e 1º de outubro. As empresas são dos ramos de hotelaria, operadoras, receptivos turísticos e outras áreas ligadas ao setor.

Na feira, onde mais de 87 mil pessoas são esperadas – é o público geral da última edição –, o Estado tem como propósito fomentar e reforçar a posição do Paraná como importante destino turístico brasileiro ao público argentino, com o deslocamento facilitado com a existência de voos diretos entre Buenos Aires e Curitiba.

“Quando levamos o nosso empresariado a eventos desta magnitude, de alcance internacional, o Estado como um todo ganha”, afirma o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes. “Ao mesmo tempo em que divulgamos os nossos atrativos e belezas naturais, o público estrangeiro também passa a enxergar no Paraná um local que vai atendê-lo bem durante a viagem, com serviços variados e qualificados. Isso passa muito pelo empresário, que estará nos acompanhando na feira”.

“O Viaje Paraná nasceu com o objetivo de unir o público e o privado na promoção do turismo paranaense. Levando as empresas para as grandes feiras nacionais e internacionais estamos cumprindo com o nosso papel e, com certeza, estimulando negócios e gerando renda para o Paraná”, diz o presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

OPORTUNIDADES– Os atrativos turísticos paranaenses serão divulgados por meio de um estande do turismo do Estado, que terá também a participação de Curitiba e Foz do Iguaçu. É neste local que os empresários poderão apresentar e comercializar seus produtos e serviços.

Para Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express, uma das empresas que estarão no estande, a participação do receptivo na FIT é uma oportunidade de consolidar o relacionamento com o mercado argentino, que tem um grande potencial para o turismo ferroviário.

“Queremos mostrar nossos produtos para um público que valoriza experiências autênticas e culturais. O interesse do turista argentino pelo Brasil vem crescendo, e a FIT é o cenário ideal para apresentar o Paraná como um destino atraente e acessível”, afirma.

Valéria Moura, gerente do Departamento de Produto da EB Group, agência de viagens que atua em Foz do Iguaçu e nas cidades de Puerto Iguazu e Missiones (Argentina), reforça que é fundamental ao negócio participar de uma feira desse porte ao lado do Estado.

“É muito importante para o desenvolvimento do turismo do Estado o investimento e a presença nas melhores feiras do setor, gerando mais visibilidade e negócios. No caso da FIT, que não atende apenas empresários, mas também alcança o público final, ou seja, os turistas argentinos e latinos, participar do evento dá ao público a oportunidade de conhecer mais das belezas e atrativos turísticos do Paraná”, disse.

ATRAÇÕES– Os dois primeiros dias do evento são voltados ao público final – ou seja, população argentina e turistas –, enquanto os demais contam com capacitações e palestras voltadas ao trade e profissionais do setor.

Ao longo dos quatro dias de evento, serão realizadas ações para promover de forma mais lúdica o contato entre o público e o turismo paranaense. A famosa Kapivara, figura que acompanha a Setu e o Viaje Paraná em eventos, estará circulando pela feira, promovendo o nome e marca dos atrativos locais.

Além disso, o Estado também leva à FIT experiências gastronômicas, como a degustação do barreado – prato típico do Litoral do Paraná –, além da presença do chef Rui Morschel, conhecido por promover o uso de ingredientes paranaenses dentro da alta culinária.

A lista completa com as empresas que participam ao lado do Estado na FIT – América Latina está disponível no site do Viaje Paraná. Veja AQUI .