Viaje Paraná abre chamamento para empresários participarem de festival de gastronomia

O Viaje Paraná, órgão de promoção comercial vinculado à Secretaria do Turismo do Paraná (Setu), está com edital aberto para que empresas do ramo da gastronomia participem como coexpositoras no Festival Tutano, evento gastronômico que acontece no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, entre os dias 21 a 23 deste mês.

As empresas selecionadas poderão promover no estande do Viaje Paraná degustações e comercialização de pratos e produtos durante os dois primeiros dias do evento.

Em sua 5ª edição, o Festival Tutano se posiciona como uma exaltação à culinária paranaense, reunindo chefs, produtores locais, amantes da gastronomia e entusiastas do turismo ligado à culinária paranaense. Durante os dias 21 e 22, os expositores selecionados terão contato com um público estimado em mais de 1,7 mil pessoas – registro da última edição.

Os interessados têm até a próxima quarta-feira (11) para preencher o formulário de seleção. Para conferir as diretrizes e o manual do expositor, basta acessar o site do Viaje Paraná, na aba "institucional", seção "atas, editais e chamamentos públicos". O edital de participação está disponível clicando AQUI.

Um dos requisitos para participação é de que as empresas interessadas tenham sua atuação focada no mercado gastronômico local – ou seja, com sede no estado, ou na venda de produtos paranaenses. Outro ponto a ser seguido é que os participantes utilizem práticas ou ingredientes que valorizem a cultura e tradição culinária do Paraná.

“Quando convidamos expositores para eventos como este, nós conseguimos aproximar a iniciativa privada do setor público, etapa muito importante para o desenvolvimento do turismo paranaense”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná. “Nosso trabalho tem como foco a promoção dos atrativos do estado. Por isso, temos os departamentos de segmentação que trabalham com o turismo em seus vários recortes. Um deles, inclusive, é voltado ao turismo gastronômico”.

PROGRAMAÇÃO– Ao longo dos dias 21 e 22 (sábado e domingo), serão promovidas uma série de atividades voltadas para todos os públicos, com muita comida, aulas-show de preparo de pratos, bebidas e degustações com especialistas, além de uma feira de produtos, apresentações musicais e outras atrações.

Já o dia 23 (segunda-feira) será exclusivo para o Fórum Tutano, parte do festival que conta com palestras e painéis guiados por grandes nomes do mercado de alimentos, bebidas e turismo. O dia promete ser cheio de conteúdo aos empresários e participantes que, além das capacitações, terão a oportunidade de interagir e se conectar com outros profissionais, pensadores e gestores do ramo.