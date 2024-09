Turismo reúne instâncias regionais e incentiva acesso a programas do Estado

Representantes de 12 Instâncias de Governança Regional (IGRs), instituições responsáveis pelo fomento do turismo nos municípios, participaram de uma reunião com dirigentes da Secretaria estadual do Turismo (Setu) e do Viaje Paraná, nesta quarta-feira (04). As IGRs que integraram o encontro em Curitiba representam 262 municípios do Estado.

O principal objetivo da Setu foi orientar de que forma as IGRs podem ajudar os municípios a acessarem os projetos e programas da pasta estadual, em especial programas aprovados por lei pela Assembleia Legislativa, em novembro do ano passado.

São três programas: o Paraná Mais Eventos, que incentiva a participação de instituições privadas em feiras e eventos do Estado, como forma de promover seus serviços; Paraná Mais Viagens, que busca estimular viagens de paranaenses dentro do Estado, e o Paraná Mais Infra, que prevê o fortalecimento do turismo local através de infraestrutura e sinalização turística.

Também foi tema do encontro o avanço do turismo no Estado e como acessar recursos públicos para o setor, como o Fungetur, administrado pelo governo federal. “Hoje o turismo do Paraná está na prateleira de cima porque temos um governador que entende a sua importância como gerador de emprego e renda. Precisamos unir esforços com os municípios e o setor privado para avançar ainda mais na atração de turistas ao Estado”, afirmou o secretário Márcio Nunes.

As ações do Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria do Turismo, também foram apresentadas aos participantes. “Temos a missão de promover o Paraná, especialmente para fora do Estado e do país. Estamos trabalhando em eventos e junto aos empresários para mostrar nossos principais produtos, atrativos e serviços”, destacou Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Segundo a diretora-geral da Setu, Camila Aragão, foi uma reunião técnica, com muito conteúdo. “Se não trabalharmos juntos, não temos como fazer o turismo acontecer, seja por meio da iniciativa privada, poder público ou com essas governanças regionais”, destacou.

CERTIFICAÇÃO– Durante o encontro, as IGRs também foram certificadas pela Secretaria do Turismo, com base nos resultados de uma pesquisa realizada nos anos de 2023 e 2024. Essa certificação tem validade de dois anos e é com base nela que são feitos os trâmites de reconhecimento de cada uma das organizações, permitindo que recebam recursos públicos para o setor do turismo.

Para a diretora da Adetur Riquezas do Oeste, IGR que existe há 15 anos, Katia Mueller, o encontro foi uma forma de qualificação dos gestores e profissionais das instâncias. “Estamos caminhando de uma forma muito positiva ao lado dessa gestão. O encontro ajudou a entender melhor a função de cada programa e qual é o papel da Secretaria, do Viaje Paraná, dos núcleos regionais e das próprias Instância dentro das regiões”, disse.

Na mesma linha, Francieli Luzia Briga, representante da Retur Cinturão Verde, que atua no Noroeste do Paraná, comentou que outros encontros como este devem ser promovidos, pois geram um ambiente de troca de experiências e proporcionam um melhor trabalho nas regiões. “Saímos do encontro com esclarecimentos de diversas dúvidas. Isso nos ajuda a desenvolver o trabalho na nossa região, fazendo uma ponte entre a secretaria e as demandas locais”, afirmou.