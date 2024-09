Provas do concurso para Seplan, Sead e Piauiprev serão realizadas neste domingo (8) em Teresina

O concurso público para 110 vagas das Secretarias do Planejamento (Seplan), da Administração (Sead) e da Fundação Piauí Previdência (Piauiprev) será realizado, neste domingo (8), em Teresina.

Mais de 6 mil pessoas se inscreveram e os cartões informativos já foram enviados por email e disponibilizados no site da Fundação Carlos Chagas , banca organizadora responsável pelo concurso.

Após a etapa de domingo, com aplicação das provas, o resultado definitivo das provas será publicado no dia 3 de dezembro de 2024, e os aprovados receberão a convocação para a entrega de títulos. “A expectativa é que, em fevereiro de 2025, seja realizado o curso de formação, e em abril o resultado final definitivo seja publicado pela Fundação Carlos Chagas”, reforçou o secretário do Planejamento, Washington Bonfim.

“Será importante contar com novos servidores na Seplan para que sua atuação seja ainda mais eficaz; nosso foco é oferecer um serviço de qualidade à sociedade, e ter uma equipe qualificada é essencial”, afirmou o gestor.

Para a Seplan são 45 vagas para o cargo de analista governamental, sendo 25 vagas para a especialidade de planejamento e orçamento. A Seplan ainda oferece vagas para a especialidade em infraestrutura, sendo 1 vaga para formação superior em arquitetura, 5 vagas para engenharia civil, 1 vaga para engenharia de agrimensura, 3 vagas para engenharia elétrica e 10 vagas para formação em tecnologia da informação.

Entre os inscritos, 1.525 candidatos optaram pelo cargo de analista previdenciário, enquanto 4.479 escolheram concorrer às vagas de analista governamental.

Para mais informações, os candidatos devem acessar o site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br