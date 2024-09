Santa Catarina recebe jornalistas portugueses para fortalecer o turismo internacional

Fotos: Eduardo Valente/Secom

Entre os dias 3 e 10 de setembro, Santa Catarina recebe jornalistas de três importantes portais portugueses para umapress trippelo estado. A iniciativa tem como objetivo apresentar os potenciais turísticos da região e estreitar as relações com Portugal, agora conectados por um voo direto entre Florianópolis, na capital catarinense, e Lisboa, capital portuguesa.

O novo voo entre Santa Catarina e Portugal promete fortalecer o turismo internacional. Durante apress trip, os sete jornalistas explorarão os principais pontos turísticos do estado, como Balneário Camboriú, Garopaba e Praia Grande, além da própria capital. Dessa forma, terão a oportunidade de vivenciar experiências únicas e divulgar os atrativos que podem ser aproveitados pelos turistas portugueses.

Segundo a Secretária Adjunta de Turismo, Catiane Seif, “essapress tripé fundamental para que possamos aproximar Santa Catarina de Portugal. Temos muita herança portuguesa dentro dos nossos municípios e sabemos que esse voo irá alavancar o nosso turismo e conectar ambos os destinos”. A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur/SC) atuou intensamente para viabilizar o voo entre Florianópolis e Portugal.

Foto: Reprodução/Secom SC

Imersão nas riquezas culturais e naturais de Santa Catarina

Apress tripcomeça com umtourpor Florianópolis, onde os convidados poderão se encantar com as praias. As paradas incluem Santo Antônio de Lisboa, com sua arquitetura açoriana, a Lagoa da Conceição, famosa por suas dunas e lagoa, além das praias no norte da Ilha. Ainda, os jornalistas visitarão Balneário Camboriú, conhecida como a “Dubai brasileira”, para explorar seus atrativos turísticos. Aproveitando a temporada, eles seguirão para Garopaba, onde poderão participar da observação de baleias, um evento que ocorre anualmente entre julho e novembro. Para encerrar a jornada, os convidados passarão por Praia Grande, onde realizarão um passeio de balão com vistas deslumbrantes dos Cânions Catarinenses.

Conexão direta entre Santa Catarina e Portugal

Os voos entre Lisboa e Florianópolis operam às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa entre às 10h10 e às 10h50 e chegada a Florianópolis entre 17h15 e 17h55. No sentido inverso, os voos partem da capital de Santa Catarina entre 19h35 e 20h40 e chegam à capital portuguesa entre 9h50 e 10h55 do dia seguinte.