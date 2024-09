Nova rota aérea ligando Santa Catarina com a Europa é comemorada por entidades do setor turístico catarinense

Fotos: Eduardo Valente/Secom

O tão sonhado momento de poder sair de Florianópolis de avião em voo direto para Portugal agora já é uma realidade. A aeronave Airbus A330-200 que transporta 269 passageiros, 244 em classe Econômica e 25 em Executiva foi recebida com o tradicional batismo de aviões, nesta terça-feira, 3. O governador Jorginho Mello fez questão de estar no saguão de desembarque para receber os primeiros passageiros que pousaram às 17h16, na capital catarinense, no voo primeiro da TAP vindo da Europa.

Entidades ligadas ao turismo em Santa Catarina comemoram a chegada do primeiro voo da TAP vindo de Portugal, marcando um novo capítulo na conexão entre a Europa e o estado. A operação, que partiu de Lisboa e aterrissou no Aeroporto Internacional de Florianópolis nesta terça-feira, representa um avanço significativo para o turismo local, ampliando o acesso dos turistas europeus às belezas e atrativos catarinenses.

“É uma grande quebra de paradigma em agora sim dizer que estamos ligados com o restante do mundo e principalmente com a Europa. E tudo isso se deu graças ao fato de a gente ter infraestrutura. A gente tem hoje um aeroporto desse nível para receber esse tipo de voo internacional, ou seja, Florianópolis agora sim está consolidada com um grande destino turístico para diversos países”, ressaltou a secretária de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, Zena Becker.

A nova rota também é vista como uma oportunidade de fortalecer os laços culturais e econômicos entre Santa Catarina e Portugal, além de promover o estado como um destino turístico global. As entidades turísticas destacam que a chegada deste voo direto deve impulsionar o setor, com expectativa de aumento no fluxo de visitantes, geração de empregos e desenvolvimento da economia local.

“Primeiramente é um sonho de algumas dezenas de anos realizado com essa rota com a Europa. Há muito tempo que Florianópolis já buscava essa conexão e eu tenho certeza que essa iniciativa vai ajudar a mudar cada vez mais a questão do turismo. Ou melhor, não só do turismo, dos negócios em Florianópolis. Sem dúvidas nenhuma esse momento nos coloca em um outro patamar da história”, disse o coordenador do ForTur (Fórum de Turismo da Grande Florianópolis), Carlos Berenhauser Leite.

A celebração da chegada do voo inaugural contou com a presença de autoridades locais, empresários do setor e representantes da TAP, reforçando o compromisso de Santa Catarina em se consolidar como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

“Esse voo sempre foi um sonho nosso. O aeroporto de Florianópolis já conta com uma infraestrutura adequada para receber esse tipo de aeronave e agora só temos a comemorar. Eu tenho certeza que esse será apenas o primeiro de muitos voos para a Europa”, acrescentou o presidente da Zurich Airport Latino América.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os voos entre Lisboa e Florianópolis operam às terças, quintas e sábados, com partida de Lisboa entre às 10h10 e às 10h50 e chegada a Florianópolis entre 17h15 e 17h55. No sentido inverso, os voos partem da capital de Santa Catarina entre 19h35 e 20h40 e chegam à capital portuguesa entre 9h50 e 10h55 do dia seguinte.

Luís Rodrigues, Presidente da TAP, foi um dos passageiros do voo inaugural entre Lisboa e Florianópolis. Em conversa com os jornalistas que acompanhavam o momento especial, Luís disse estar muito feliz com este novo destino.

“Estamos convictos de que este voo vai ser de muito bom aceite pelos clientes brasileiros e europeus. Prova disso é a procura que se registou desde o primeiro dia em que abrimos as vendas para esta rota. Até o final de agosto, já registrávamos mais de 24,5 mil reservas. A inclusão de Florianópolis como destino TAP surge como resposta à crescente procura por voos entre Portugal e o Sul do Brasil, reforçando o compromisso da Companhia de continuar a investir para ser a companhia aérea europeia preferida dos brasileiros,” destacou o presidente da TAP.