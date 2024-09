Apoiado pelo Estado, festival de jazz da Ilha do Mel atrai 40 mil turistas

Ao longo do mês de agosto, a Ilha do Mel, no Litoral do Estado, recebeu mais de 40 mil pessoas. Elas frequentaram o Encantadas Jazz, festival musical apoiado pelo Governo do Estado dentro do calendário de eventos da Secretaria do Turismo do Paraná. Os visitantes fizeram check-in em pousadas, circularam em restaurantes, compraram itens de vendedores locais e entraram em contato com outros atrativos e serviços turísticos da região, movimentando a ilha na baixa temporada.

Com programações que contemplaram todas as sextas-feiras, sábados e domingos do mês, e também o dia 1º de setembro, o festival teve recorde de público nos dias 16, 17 e 18, com cerca de 10 mil turistas ao longo dos três dias.

A edição desse ano também marcou o recorde de público do festival, que em 2023 passou a adotar um novo nome e nova roupagem. O crescimento foi de 14% com relação ao ano passado, em que cerca de 35 mil pessoas participaram das programações semanais do evento.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, incentivar eventos como este é mais uma forma de movimentar a economia local e convidar o público para conhecer os atrativos e serviços ligados ao turismo estadual, sobretudo em meses de pouco fluxo.

“O empresariado é um dos pilares para fazer o setor funcionar. Sem ele, não temos oferta de serviços aos turistas. Assim como o turismo pode significar um momento de lazer aos viajantes, ele também representa a geração de emprego, renda e a manutenção dos negócios ao empresário, mesmo na baixa temporada”, disse.

MÚSICA – A segunda edição do Encantadas Jazz Festival contou com mais de 80 atrações da cena musical do Estado, do País e até da América do Sul, graças ao “Finde Latino”, programação especial, em que se apresentaram artistas argentinos, colombianos, peruanos e de outras localidades latino-americanas.

Concentrado em frente ao trapiche de desembarque na Praia de Encantadas, o palco Swamp foi o principal do festival, reunindo as grandes atrações. Também ocorreram circuitos alternativos, com apresentações em restaurantes locais, além de ações ambientais voltadas à conscientização e preservação da Ilha do Mel, aulas de yoga e outras atividades ao público.

Esta edição contou com a presença de artistas nacionais conhecidos no gênero, como Rebeca Friedmann Trio, Sotak Comfusion Family, Otávio Augusto Quarteto, DJ Snope, Cardozo Ethnic Jazzy, CWB Jazz Club, Loops On e DJ Selecta Manzana. Também passaram pelo palco a paraguaia Rafaela Mood, a banda colombiana Club Murakami, o grupo argentino Noise Jazz Merlo, os músicos da Festa Cheto Mal, também da Argentina, o paranaense Wes Ventura, além do artista peruano Willy Bronca.