Feira do melado, porco no rolete e balonismo: veja o calendário turístico do Paraná em setembro

O mês de setembro terá movimentação de visitantes e turistas em exposições, festas de gastronomia típica, enoturismo, balonismo e feiras de nível nacional e internacional. Os eventos fazem parte do calendário turístico do da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, órgão voltado à promoção do turismo. A expectativa é que mais de 244 mil pessoas visitem os eventos estaduais, conforme dados dos organizadores.

A nível internacional, o Governo do Paraná leva serviços e produtos turísticos para serem divulgados na Feira Internacional do Turismo (FIT) em Buenos Aires (Argentina), entre os dias 28 de setembro e 01 de outubro. A feira é voltada ao trade do turismo, agentes de viagens e profissionais do segmento, gerando um networking entre os destinos participantes. A expectativa é que mais de 87 mil pessoas – público geral da última edição – conheçam e entrem em contato com os atrativos paranaenses na edição de 2024.

Em âmbito nacional, o Estado participa do Boat Show São Paulo, evento voltado ao segmento do turismo náutico, de 19 a 24 deste mês. Em Brasília, de 25 a 27 de setembro, acontece a 51ª edição da ABAV Expo, que gera diversas possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e destino, capacitações e serve como vitrine para lançamentos e novidades.

FEIRAS E EXPOSIÇÕES – O mês começa agitado na região Oeste do Paraná, que recebe simultaneamente, dos dias 06 a 08, a 11ª edição da ExpoLin, no município de Lindoeste; e a Expomil, em Missal. Ambas promovem shows, gastronomia típica local, exposições agrícolas, palestras voltadas ao setor do comércio e apresentações culturais, com a expectativa de atraírem, juntas, cerca de 50 mil visitantes.

Dos dias 11 a 15 deste mês, o município de Andirá, no Norte Pioneiro, sedia a 11ª edição da FACIA, uma feira que, além dos shows, também oferece ao público – estimado em 40 mil pessoas – debates, palestras e exposições sobre o desenvolvimento e as inovações do trabalho no segmento da agropecuária, além de outras programações para comemorar os 81 anos da cidade. Em Astorga acontece a ExpoAstorga, de 05 a 08, com diversos shows nacionais.

Já no fim do mês, Cascavel, também na região Oeste, comemora a 43ª edição da Expovel, feira consolidada no município, que acontece entre os dias 25 e 29 de setembro. A expectativa é atrair cerca de 130 mil turistas de todo o Paraná ao longo dos cinco dias de programação, que conta com apresentações, rodeios e atividades para toda a família.

GASTRONOMIA – Capanema, município do Sudoeste, tem a Feira do Melado entre os dias 04 e 08. Além de shows e apresentações, o evento reúne produtores e faz uma exaltação ao melado produzido no município que, assim como outros itens de várias regiões do Estado, é um dos 14 produtos paranaenses com o selo de Indicação Geográfica, que comprova sua qualidade e produção única. Para saber mais sobre o melado e outros itens paranaenses certificados, basta clicar AQUI .

No Noroeste, dois eventos gastronômicos atraem o público para conhecer mais das tradições paranaenses. Em Pérola, acontece o 2º Simpósio do Leite, entre 04 a 08 de setembro, que propõe a um público aproximado de 15 mil pessoas um contato mais próximo com a produção leiteira do município. Campo Mourão sedia a 34ª Festa do Costelão de São José no dia 15.

Também no dia 15 Toledo celebra a 51ª edição do Festival Nacional do Porco no Rolete. Luiziana, no Centro-Oeste, promove simultaneamente a 17ª Festa do Prato Típico Boi na Brasa e a 37ª Expoluz, dos dias 20 a 22, com a expectativa de atrair 7 mil pessoas durante a programação.

Outras duas programações gastronômicas movimentam o setor da capital paranaense à Região Metropolitana. De 17 a 27 deste mês, o Concurso “O Quilo é Nosso”, voltado aos amantes da culinária, vai selecionar os melhores estabelecimentos da cidade e da Região Metropolitana que vendem pratos “por quilo”. Já o Festival Tutano reúne grandes nomes e pratos da culinária estadual, nacional e internacional no Museu Oscar Niemeyer nos dias 21 a 23.

Nos dias 20 e 21, em Foz do Iguaçu, o Circuito de Cervejas do Paraná reúne diversos rótulos, programações e atividades voltadas aos amantes da bebida maltada, sejam eles especialistas na degustação ou apenas apreciadores.

Na mesma linha, a 17ª Festa do Vinho e Mostra de Folclore, em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) segue até o dia 01 de setembro. O evento acontece no Caminho do Vinho, importante rota e atrativo voltados ao enoturismo.

BALONISMO – Em Sapopema, município localizado no Norte Pioneiro, acontece o 1º Festival de Balonismo, dos dias 19 a 21. O evento conta com palestras instrutivas sobre a atividade, apresentação dos pilotos, voos cativos, competições, premiações e o night glow (um show noturno com os balões iluminando os céus do município). A expectativa é que cerca de 2 mil turistas compareçam a Sapopema durante os três dias de evento.

Confira abaixo a programação de setembro:

Dias 04 a 08: Feira do Melado - Capanema

Dias 04 a 08: 2º Simpósio de Leite - Pérola

Dias 06 a 08: Expo Lin - Lindoeste

Dias 06 a 08: ExpoMil - Missal

Dias 11 a 15: 11ª FACIA - Andirá

Dia 15: 34º Festa do Costelão de São José - Campo Mourão

Dia 15: 51ª Festa Nacional do Porco no Rolete - Toledo

Dias 17 a 27: Concurso o Quilo é Nosso - Curitiba

Dias 19 a 21: 1º Festival de Balonismo - Sapopema

Dias 19 a 24: Boat Show SP - São Paulo

Dias 20 e 21: Circuito das Cervejas do Paraná - Foz do Iguaçu

Dias 20 a 22: Comemoração de Emancipação Política - Salto do Itararé

Dias 20 a 22: 17ª Festa do Prato Típico Boi na Brasa e 37ª Expoluz - Luiziana

Dias 21 a 23: Festival Tutano de Gastronomia - Curitiba

Dias 25 a 27: 51ª ABAV Expo - Brasília

Dias 25 a 29: 43ª Expovel - Cascavel

Dia 28 de setembro a 01 de outubro: FIT - Buenos Aires (Argentina)