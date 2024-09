Florianópolis ganha 680 voos internacionais no verão 2024/2025

Foto:Anna Gru

A GOL Linhas Aéreas anunciou, nesta quinta-feira, 29, que vai disponibilizar, na temporada de verão 2024/2025, 680 voos internacionais em Florianópolis. Representando um marco para Santa Catarina, que, ao todo, oferecerá mais de 127 mil assentos a passageiros tanto do Brasil quanto da Argentina nos destinos Buenos Aires, Córdoba e Rosário. Os novos voos estarão disponíveis para a alta temporada.

Dessa forma, Santa Catarina mais uma vez se destaca como potencial turístico internacional. “O estado catarinense está com escalas reforçadas para estreitar nossas relações turísticas com a Argentina, nosso maior emissor de turistas estrangeiros. A disponibilização de novos voos é um marco não apenas para a companhia aérea, mas também para Santa Catarina e todo o nosso preparo em receber turistas durante a alta temporada, além de nos aproximar de um mercado emissor já consolidado no nosso estado”, reforçou o Secretário de Turismo da Secretaria de Estado do Turismo, Evandro Neiva.

Para Buenos Aires (EZE e AEP), serão três decolagens entre domingo e sexta-feira e quatro operações aos sábados entre 26 de dezembro de 2024 a 10 de março de 2025. Já Córdoba (COR) e Rosário (ROS) receberão três voos semanais. O primeiro destino será ofertado entre 3 de janeiro e 6 de março de 2025, enquanto o segundo será disponibilizado entre 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025.

Além do feito histórico, a oferta internacional também representa o aumento de 22%, para o primeiro trimestre de 2025, em voos e disponibilização de assentos se comparado com o mesmo período de 2024.