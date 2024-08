Encontro internacional do Rotary em Maringá deve receber 2 mil pessoas em 2025

Maringá, no Noroeste do Paraná, foi anunciada oficialmente como a sede do 48º Instituto Rotary do Brasil, que será realizado em setembro de 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (30) pelo secretário do Turismo do Praná, Marcio Nunes, em Fortaleza, capital do Ceará – sede do evento rotariano deste ano. O apoio do Governo do Estado ao projeto já tinha sido confirmado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior .

O evento será parte do programa Paraná Mais Eventos, da Secretaria de Estado de Turismo, e a expectativa é de que cerca de 2.500 lideranças de todo o Brasil e da América do Sul visitem a “Cidade Canção” ao longo de uma semana.

Na apresentação aos rotarianos, o secretário Marcio Nunes mostrou os principais atrativos e roteiros turísticos de Maringá e região, e também de Curitiba e Foz do Iguaçu. “São mais de duas mil pessoas nos visitando simultaneamente, que virão de todos os cantos do Brasil – do Rio Grande do Sul ao Amapá”, explicou.

"Nós reforçamos que esta será uma oportunidade única para a maioria deles de aproveitar e conhecer atrativos da região, como as praias de água doce de Porto Rico ou os vinhos de Bituruna, mas também de esticar um pouco a estadia e visitar uma das sete maravilhas naturais do planeta, as Cataratas do Iguaçu, ou a cidade mais inteligente do mundo, Curitiba", disse.

A atração de eventos como o do Rotary converge com o objetivo do Governo do Paraná de posicionar o estado como um destino atrativo para grandes eventos nacionais e internacionais, alavancando o turismo de negócios e gerando renda para as comunidades locais.

A realização do evento no Paraná empolgou os rotarianos. “Maringá é uma das cidades mais importantes cidades do Rotary no Brasil. Ela se confunde muito com a própria história da instituição no Sul do País”, comentou Fabiana Franco, governadora 20-21 do Distrito 4770 (Ituiutaba - MG) da entidade.

André Castelo, governador do Rotary de Pernambuco, também está na expectativa para o encontro em Maringá. “Será um momento especial, de debates e de muitas celebrações. Na ocasião já seremos governador empossado e com certeza faremos um trabalho eficiente e de muito sucesso no ano rotário, no nosso distrito que engloba Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba”, afirmou.

ROTARY– Fundado em 1905 em Chicago, Estados Unidos, o Rotary conta atualmente com 1,4 milhão de membros em cerca de 46.000 clubes espalhados por mais de 200 países. A organização voluntária se dedica a promover a paz, combater doenças, fornecer acesso à água limpa, apoiar a educação, salvar mães e filhos e desenvolver economias locais.

No Brasil, o Rotary existe desde 1923 e conta com cerca de 2.400 clubes e mais de 50.000 rotarianos ativos em todas as regiões do país. O Rotary Brasil se destaca por realizar projetos significativos em áreas como educação, saúde e desenvolvimento comunitário.

Entre suas iniciativas de maior impacto, estão as campanhas de erradicação da poliomielite, projetos sustentáveis e programas de intercâmbio de jovens – este último, inclusive, foi uma das inspirações para a criação do programa estadual Ganhando o Mundo, que já levou 1.240 estudantes da rede estadual de ensino para países da América do Norte, Europa e Oceania.