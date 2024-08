Viaje Paraná abre edital para empresas interessadas em participar de feira no Paraguai

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, abriu nesta sexta-feira (30) um edital de inscrição para empresários interessados em expor seus produtos e serviços na Feira Internacional do Turismo do Paraguai (Fitpar), que será realizada em Assunção, entre os dias 11 e 13 de outubro.

O país é o maior emissor de turistas estrangeiros para o Paraná. Somente no primeiro semestre de 2024 foram registrados 220 mil visitantes paraguaios no estado (um crescimento de 11,5% em relação ao mesmo período de 2023) – seguidos pelos argentinos (139 mil), Estados Unidos (21 mil), Chile (15 mil) e Reino Unido (9 mil).

“Este é um público internacional prioritário e fundamental para o turismo do Paraná, até mesmo pela proximidade e pelo encantamento dos paraguaios com as belezas de nosso estado, desde as Cataratas do Iguaçu até o nosso Litoral”, disse o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

Na edição de 2023, a Fitpar recebeu 7,5 mil visitantes em 65 estandes. O objetivo do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial dos destinos paranaenses ligado à Secretaria do Turismo (Setu), é propiciar aos empresários paranaenses do setor a possibilidade de levar para o evento não apenas os atrativos do estado, mas também a marca, produtos e serviços de cada empresa, apresentando o potencial dentro de todos os segmentos – tanto para o trade paraguaio e latino-americano quanto para o público final.

“É um bom momento para expandir a rede de contatos, encontrar novos parceiros de negócios e trocar experiências com outros profissionais do setor”, afirma o presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes.

As empresas selecionadas terão à disposição um espaço no estande paranaense e duas credenciais cada. A participação das interessadas no estande é gratuita, ou seja, não há taxa ou contribuição. Nesta edição, os representantes também terão disponíveis, gratuitamente e se assim desejarem, dois lugares em um ônibus semileito para se deslocar até Assunção, partindo de Curitiba.

A única exigência é que tanto as empresas quanto os destinos e produtos expostos e comercializados sejam originários do Paraná. Além disso, os materiais de divulgação deverão estar no idioma do país onde o evento será realizado – ou seja, em espanhol no caso da Fitpar.

COMO PARTICIPAR– Os interessados devem preencher o formulário disponível AQUI . Haverá uma seleção entre os inscritos, conforme critérios estabelecidos e especificados no mesmo link.