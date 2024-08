Governo divulga resultado preliminar do concurso público do Detran

A banca responsável pela organização do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) divulgou nesta quinta-feira, 29, o resultado preliminar do certame. A publicação foi feita no Diário Oficial do Acre, na seção da Secretaria de Estado de Administração (Sead), a partir da página 11.

Há 91 vagas disponíveis para oito cargos efetivos de nível superior na autarquia. Foto: Kelvisson Monteiro/Detran

Este é o segundo concurso público realizado pela autarquia de trânsito em 28 anos de criação. Mais de 24 mil candidatos se inscreveram para realizar as provas para cargos de nível superior no último dia 28 de julho.

Desta vez o Detran disponibilizou 91 vagas efetivas para oito funções distintas nas áreas administrativa e operacional, com lotação em dez cidades do Acre. Há vagas para Agente, Examinador, Assistente e Analista de Trânsito, Pedagogo, Engenheiro, Contador e Analista de Sistema.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 7.015,70 a R$ 9.561,76, somados vencimentos, gratificações e outros benefícios. A partir de agora os aprovados devem seguir as orientações previstas em edital relacionadas às próximas fases do concurso público.

Confira aqui o resultado preliminar

Recursos

O candidato poderá consultar individualmente sua Folha de Respostas no link Visualizar Folha de Respostas, bem como o seu desempenho na prova objetiva diretamente no link Boletim de desempenho da Prova Objetiva, disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br .

Aqueles que desejarem interpor recurso ao resultado preliminar devem fazê-lo em até dez dias úteis, no período de 0h do dia 30/08/2024 até as 23h59min do dia 02/09/2024, observado o horário oficial de Brasília (DF).

