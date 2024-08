240 professores e gestores municipais são capacitados no projeto Turismo na Escola

O Governo do Estado capacitou 220 professores e gestores municipais dentro do Projeto Turismo na Escola em 2024. Nesta quarta-feira (28), mais de 20 profissionais participam da ação na região Oeste do Estado (Palotina e Cascavel). O Turismo na Escola, desenvolvido pela Secretaria do Turismo, busca qualificar educadores e gestores da administração municipal para que abordem o tema turismo com os alunos do ensino fundamental através de atividades lúdicas e práticas, geralmente extracurriculares.

O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, ressalta que o objetivo é criar uma cultura nas cidades paranaenses de utilizar o turismo como fonte de emprego e renda. “Nós queremos despertar nos estudantes o interesse e o sentimento de pertencimento que o turismo regional carrega. No futuro, eles podem ser os profissionais responsáveis por dar continuidade a esse trabalho com o turismo, aprimorando cada vez mais o setor”, disse.

No projeto, são trabalhados a valorização dos produtos regionais e os benefícios do turismo para a sociedade. Ao todo, estudantes de 32 municípios já foram impactados pela iniciativa ao longo deste ano com encontros, palestras e capacitações.

São estudantes do ensino fundamental de Rio Negro e Quitandinha (Região Metropolitana de Curitiba), e também de 11 municípios dos Campos Gerais (Arapoti, Telêmaco Borba, Piraí do Sul, Carambeí, Sengés, Ortigueira, Palmeira, Porto Amazonas, Castro, Ponta Grossa e Jaguariaíva), oito da região Sul (União da Vitória, São Mateus do Sul, Cruz Machado, Paulo Frontin, Bituruna, General Carneio e Paula Freitas) e nove do Oeste (além de Palotina e Cascavel, Maripá, Braganey, Corbélia, Capitão Leônidas Marques, Assis Chateaubriand, Toledo e Vera Cruz do Oeste).

O coordenador de Qualificação do Turismo da Secretaria, Anderson Muniz Canizella, ressalta que neste ano o formato do projeto está diferente, atingindo mais municípios em uma única ação de qualificação. “Hoje atuamos junto com as Instâncias de Governança Regionais (IGRs), que são os responsáveis por atrair os municípios interessados em participar do projeto e isso nos dá um retorno maior de professores e gestores municipais participando”, disse.

TURISMO NA ESCOLA– A metodologia do projeto começa com a capacitação de professores e gestores municipais pela equipe técnica da Secretaria do Turismo. A pasta elaborou uma cartilha que explica sobre os benefícios da ação nas cidades.

Em 2023, 1.370 alunos de oito escolas da região Sudoeste participaram do Turismo na Escola, o que resultou na elaboração de 30 projetos desenvolvidos com a temática turismo. Outros 430 estudantes de 13 escolas municipais e rurais municipais de Rio Negro (RMC) conheceram pontos turísticos da cidade no primeiro semestre deste ano e fizeram maquetes que ficaram em exposição.

Já em Quitandinha, também na Região Metropolitana de Curitiba, 30 estudantes do ensino fundamental de uma escola municipal participam da ação que teve as atividades práticas iniciadas neste mês de agosto. Eles já tiveram acesso a aulas extracurriculares com o tema turismo e visitas em pontos turísticos próximos.