Monitoramento da cigarrinha-do-milho em SC: terceiro boletim indica aumento de insetos infectados

Lavoura atingida pelo fitoplasma do enfezamento vermelho (Foto: Leandro do Prado Ribeiro / Epagri)

O terceiro boletim de monitoramento da cigarrinha-do-milho em Santa Catarina identificou insetos infectados com o fitoplasma do enfezamento vermelho e com os vírus do raiado fino e do mosaico estriado. Foram capturadas em média quatro cigarrinhas por armadilha, o que é considerado um número baixo.

Foto: Reprodução/Secom SC

Contudo, o fitoplasma é uma bactéria que preocupa muito. “Percebemos que da semana dois para a semana três houve um aumento da infectividade de cigarrinhas com essa bactéria”, alerta Maria Cristina Canale Rappussi da Silva, pesquisadora da Epagri responsável pelo monitoramento. Ela informa que o fitoplasma do enfezamento vermelho foi identificado em cigarrinhas capturadas em Guaraciaba, no Extremo Oeste, em Faxinal dos Guedes e Água Doce, que ficam no Oeste, e em Canoinhas, que fica no Planalto Norte.

Não baixar a guarda

“A conclusão é que mesmo que o número de cigarrinhas no Estado não esteja alto, não devemos baixar a guarda ou achar que o problema está resolvido”, relata a pesquisadora. Ela explica que o objetivo do programa Monitora Milho SC é observar os números de cigarrinhas-do-milho nas lavouras do grão em Santa Catarina.

Além disso, o estudo levanta quantas delas estão carregando os patógenos do complexo enfezamento, que são duas bactérias, o fitoplasma e o espiroplasmas, e dois vírus, o do raiado fino e do mosaico estriado. As doenças causadas pelas cigarrinhas infectadas podem comprometer substancialmente a produção de milho das lavouras.

O programa Monitora Milho SC foi criado no começo de 2021. É uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, composto pela Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária.

O monitoramento da cigarrinha-do-milho deste ano teve início na semana de 5 a 9 de agosto, ainda na entressafra. O trabalho seguirá durante a safra e a safrinha, totalizando 40 boletins semanais. São 61 lavouras monitoradas em todas as regiões produtoras do Estado.

