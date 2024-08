Governo do Tocantins abre inscrições para o 10° Encontro Estadual para Apresentação das Tendências Agroclimatológicas

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e parceiros abrem inscrições para o 10° Encontro Estadual para Apresentação das Tendências Agroclimatológicas, para a safra 2024/2025. O evento será realizado no dia 29 de agosto, às 19 horas, no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas.

Durante a programação, os participantes poderão contar com palestras sobre as previsões e as perspectivas climáticas para a safra 2024/2025 no Tocantins, além das mudanças climáticas e dos impactos na produção agropecuária, e as ações de mitigação e adaptação em curso.

Segundo o gerente de Agrometeorologia da Seagro, Vandré Noleto, a previsão do tempo é importante no seu dia a dia, mas ela é indispensável quando se trata do conhecimento sobre o clima na agricultura. “Uma vez que é um dos fatores que mais interfere na atividade, sabemos também que a implantação de qualquer cultura requer um estudo prévio de zoneamento climático. Dessa forma, é possível conhecer as condições da região a fim de determinar qual cultura se adapta melhor a ela e tem maior potencial produtivo, levando em consideração o clima e o solo da área”, explica.

O evento é voltado para pessoas ligadas ao setor agropecuário, técnicos, acadêmicos, instituições de ensino e pesquisa, empresas privadas, agentes financeiros e comunidade.

Inscrições

Os interessados em participar do evento podem realizar a inscrição pelo link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejOdepOeI9i8yN1dT8GNi7mbP-ckbE6SrNigWIOZVIla8N2A/viewform?usp=sf_link, ou no local do evento.

São parceiros no evento Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Sistema OCB/TO, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agrojem, Novilho Precoce/TO, Terra Forte e Sicredi.